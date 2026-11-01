தோசை சுட்டு, சாமி கும்பிட்டு இந்தியர்களிடம் கட்சிகள் பிரசாரம் அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் சுவாரசியம்
தோசை சுட்டு, சாமி கும்பிட்டு இந்தியர்களிடம் கட்சிகள் பிரசாரம் அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் சுவாரசியம்
ADDED : நவ 01, 2026 06:33 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் நாளை நடைபெறவுள்ள இடைக்கால தேர்தலில், இந்திய வாக்காளர்களை கவர வேட்பாளர்கள் தோசை சுட்டுக் கொடுத்தும், சாமி கும்பிட்டும் நுாதன பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அமெரிக்காவில் நாளை மிக முக்கியமான இடைக்கால தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. அதிபரின் நான்கு ஆண்டு ஆட்சிக் காலத்தின் பாதியில் நடைபெறும் இத்தேர்தல், அந்நாட்டு பார்லிமென்ட்டின் அதிகாரத்தை மையப்படுத்தும் ஒரு தேர்தலாகும்.
பிரதிநிதிகள் சபையின் அனைத்து 435 இடங்கள் மற்றும் செனட் சபையின், 100ல் 35 இடங்களுக்கும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
இதைத் தவிர, 36 மாநிலங்களின் கவர்னர் மற்றும் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளையும் தேர்ந்தெடுக்க மக்கள் ஓட்டளிக்கவுள்ளனர்.
கலிபோர்னியா, டெக்சாஸ், நியூஜெர்சி, நியூயார்க், வாஷிங்டன், இல்லினாய்ஸ், பென்சில்வேனியா, ஜார்ஜியா போன்ற மாகாணங்களில் இந்திய வம்சாவளியினர் அதிகளவில் வசிக்கின்றனர். ஒன்று அல்லது இரண்டு சதவீத ஓட்டுகள் கூட தேர்தல் முடிவுகளை மாற்றும் சக்தி கொண்டவை என்பதால், அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் செனட் பதவிக்கு போட்டியிடும் ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர் ஜேம்ஸ் தாலாரிகோ, இந்திய வாக்காளர்களை கவர வித்யாசமான உத்தியைக் கையாண்டார். இர்விங்கில் உள்ள ஒரு இந்திய உணவகத்திற்குச் சென்ற அவர், நேர்த்தியான கோட் சூட் அணிந்தபடி சுடச்சுட தோசை வார்த்து வாழை இலையில் வைத்து பரிமாறினார்.
இதேபோல், பல வேட்பாளர்கள் கோவில்களுக்குச் சென்று இந்திய வம்சாவளியினரிடம் ஆதரவு திரட்டி வருகின்றனர். கனெக்டிகட் கவர்னர் நெட் லமான்ட், தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றார். ஓஹியோ மாகாண எம்.பி., கிரெக் லேண்ட்ஸ்மேன், சுவாமிநாராயணன் கோவில் ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டார்.