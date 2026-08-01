டானுாப் நதியில் வறட்சி :முதன்முறையாக மூடப்படும் பாக்ஸ் அணுமின் நிலையம்
டானுாப் நதியில் வறட்சி :முதன்முறையாக மூடப்படும் பாக்ஸ் அணுமின் நிலையம்
UPDATED : ஆக 01, 2026 09:40 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM
புடாபெஸ்ட்:டானுாப் நதியில் ஏற்பட்ட வரலாறு காணாத வறட்சியால், ஹங்கேரியின் ஒரே அணுமின் நிலையம் முதன்முறையாக மூடப்படவுள்ளது.
ஐரோப்பிய நாடான ஹங்கேரி தலைநகர் புடாபெஸ்ட்டிற்கு தெற்கே சோவியத் யூனியன் காலத்தைச் சேர்ந்த நான்கு உலைகளைக் கொண்ட பாக்ஸ் அணுமின் நிலையம் அமைந்துள்ளது. ஹங்கேரியின் மொத்த மின் உற்பத்தியில், பாதியை இந்த அணுமின் நிலையமே வழங்கி வருகிறது.
இந்நிலையில், 44 ஆண்டு கால வரலாற்றில், இந்த நிலையம் தற்போது முழுமையாக மூடப்பட உள்ளது. இந்த அணுமின் நிலையத்தின் உலைகளை குளிர்விக்க டானுாப் நதியின் தண்ணீர் பயன்படுகிறது. ஆனால், ஐரோப்பிய நாடுகளில் சில மாதங்களாக நிலவும் கடும் வறட்சியால், நதியில் தண்ணீர் குறைந்து விட்டது. எனவே, அணு உலைகளை குளிர்விக்க போதிய தண்ணீர் இல்லாததால், மின் உற்பத்தி பாதிக்கும் மேல் குறைந்துவிட்டது.
தற்போது, 2,000 மெகாவாட் உற்பத்திக்கு பதிலாக, 965 மெகாவாட் மின்சாரம் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்படுவதால், இந்த அணுமின் நிலையம் முழுமையாக மூடப்படவுள்ளதாக பிரதமர் பீட்டர் மகியார் தெரிவித்துள்ளார். மின் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க அரசு நிகழ்ச்சிகளை ஒத்தி வைக்கவும், பெரு நிறுவனங்கள் ஆடம்பர விளக்குகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.