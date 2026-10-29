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துபாயை சேர்ந்த ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் ஒன்று, சிறப்பாக பணியாற்றிய தனது ஊழியருக்கு லம்போர்கினி உருஸ் காரை பரிசாக வழங்கினார்.
நடாலியா சாவேஸ் என்ற பெண் ஊழியர் இரண்டு ஆண்டுகளில் 500 மில்லியன் டாலர்( இந்திய மதிப்பில் ரூ.47 ஆயிரம் கோடி) அளவுக்கு நில விற்பனைக்கு காரணமாக இருந்தார். நிறுவனத்தின் ஆண்டு விழாவின் போது, அவரை பாராட்டி கோப்பை பெற மேடைக்கு வருமாறு சிஇஓ அழைத்தார்.
நடாலியா மேடை சென்று கோப்பையை பெற்றுக் கொண்டு திரும்பும் போது, அவரை நிறுத்திய சிஇஓ லம்போர்கினி உர்ஸ் காரை பரிசு வழங்கி ஆச்சர்யப்படுத்தினார்.
இந்த கார் இந்திய மதிப்பில் ரூ.2 .3 கோடி முதல் 4 கோடி வரை விலை கொண்டது. இது குறித்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி பலரின் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
சிறப்பாக பணியாற்றிய ஊழியருக்கு சொகுசு கார் பரிசு வழங்கிய துபாய் நிறுவனம்
சிறப்பாக பணியாற்றிய ஊழியருக்கு சொகுசு கார் பரிசு வழங்கிய துபாய் நிறுவனம்
ADDED : அக் 29, 2026 06:58 PM
ADDED : அக் 29, 2026 06:58 PM
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துபாயை சேர்ந்த ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் ஒன்று, சிறப்பாக பணியாற்றிய தனது ஊழியருக்கு லம்போர்கினி உருஸ் காரை பரிசாக வழங்கினார்.
நடாலியா சாவேஸ் என்ற பெண் ஊழியர் இரண்டு ஆண்டுகளில் 500 மில்லியன் டாலர்( இந்திய மதிப்பில் ரூ.47 ஆயிரம் கோடி) அளவுக்கு நில விற்பனைக்கு காரணமாக இருந்தார். நிறுவனத்தின் ஆண்டு விழாவின் போது, அவரை பாராட்டி கோப்பை பெற மேடைக்கு வருமாறு சிஇஓ அழைத்தார்.
நடாலியா மேடை சென்று கோப்பையை பெற்றுக் கொண்டு திரும்பும் போது, அவரை நிறுத்திய சிஇஓ லம்போர்கினி உர்ஸ் காரை பரிசு வழங்கி ஆச்சர்யப்படுத்தினார்.
இந்த கார் இந்திய மதிப்பில் ரூ.2 .3 கோடி முதல் 4 கோடி வரை விலை கொண்டது. இது குறித்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி பலரின் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.