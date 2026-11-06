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ஜப்பானில் 6.1 ரிக்டர் அளவுகோலில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்பின்படி, ஜப்பான் கிழக்கு கடற்கரைக்கு அப்பால், 6.1 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் பதிவானதாக குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. இதன் பின் அதிர்வுகள், டோக்கியோவிலும் உணரப்பட்டுள்ளன.
மியாகி,புகுஷிமா, இபராகி ஆகிய மாகாணங்களின் சில பகுகிளில் சுமார் 10 கிமீ ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் பதிவானது. நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து எந்தவித சுனாமி எச்சரிக்கையும் வெளியிடப்படவில்லை.
உலகில் அதிகம் நிலநடுக்கங்கள் பதிவாகும் நாடுகளில் ஒன்றாக அறியப்படுவது ஜப்பான். இங்கு ஆண்டுதோறும் சிறிய மற்றும் மிதமான அளவுகோலில், சுமார் 1500 நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜப்பானில் 6.1 ரிக்டரில் நிலநடுக்கம்; குலுங்கியது டோக்கியோ
ஜப்பானில் 6.1 ரிக்டரில் நிலநடுக்கம்; குலுங்கியது டோக்கியோ
ADDED : நவ 06, 2026 05:08 PM
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ஜப்பானில் 6.1 ரிக்டர் அளவுகோலில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்பின்படி, ஜப்பான் கிழக்கு கடற்கரைக்கு அப்பால், 6.1 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் பதிவானதாக குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. இதன் பின் அதிர்வுகள், டோக்கியோவிலும் உணரப்பட்டுள்ளன.
மியாகி,புகுஷிமா, இபராகி ஆகிய மாகாணங்களின் சில பகுகிளில் சுமார் 10 கிமீ ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் பதிவானது. நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து எந்தவித சுனாமி எச்சரிக்கையும் வெளியிடப்படவில்லை.
உலகில் அதிகம் நிலநடுக்கங்கள் பதிவாகும் நாடுகளில் ஒன்றாக அறியப்படுவது ஜப்பான். இங்கு ஆண்டுதோறும் சிறிய மற்றும் மிதமான அளவுகோலில், சுமார் 1500 நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.