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புதுடில்லி:
2023ம் ஆண்டு, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மற்றும் தேர்தல் கமிஷனர்கள், கடமைகளை செய்யும்போது எடுக்கும் முடிவுகள் மீது எந்த வழக்கையும் நீதிமன்றம் விசாரிக்கவோ அல்லது வழக்கு தொடரவோ முடியாது என பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.
இது அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது எனக்கூறி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பொது நல வழக்கு தொடரப்பட்டது.
தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்ஷி , மோகனா விசாரித்தனர்
தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கு சட்டப்பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கு எதிரான மனு குறித்து பதிலளிக்கும்படி மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர்.
தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கு சட்டப்பாதுகாப்பு: விளக்கம் கேட்டு மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ்
தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கு சட்டப்பாதுகாப்பு: விளக்கம் கேட்டு மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:18 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:32 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 10:18 PM ADDED : நவ 04, 2026 06:32 PM
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புதுடில்லி:
2023ம் ஆண்டு, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மற்றும் தேர்தல் கமிஷனர்கள், கடமைகளை செய்யும்போது எடுக்கும் முடிவுகள் மீது எந்த வழக்கையும் நீதிமன்றம் விசாரிக்கவோ அல்லது வழக்கு தொடரவோ முடியாது என பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.
இது அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது எனக்கூறி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பொது நல வழக்கு தொடரப்பட்டது.
தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்ஷி , மோகனா விசாரித்தனர்
தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கு சட்டப்பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கு எதிரான மனு குறித்து பதிலளிக்கும்படி மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர்.