‘ஸ்டார்லிங்க்’கில் எலான் மஸ்கின் அதிகாரத்தை பறிக்க வேண்டும்: அமெரிக்க பொருளாதார நிபுணர் கருத்து
‘ஸ்டார்லிங்க்’கில் எலான் மஸ்கின் அதிகாரத்தை பறிக்க வேண்டும்: அமெரிக்க பொருளாதார நிபுணர் கருத்து
UPDATED : நவ 01, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:14 PM
வாஷிங்டன்: ‘செயற்கைகோள் மூலம் இணையதள சேவை வழங்கும், ‘ஸ்டார்லிங்க்’ நிறுவனத்தில், அதன் நிறுவனர் எலான் மஸ்குக்கு இருக்கும் அதிகாரத்தை பறிக்க வேண்டும்’ என, நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார நிபுணர் பால் க்ரூக்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவை சேர்ந்த, ‘ஸ்டார்லிங்’ நிறுவனம், செயற்கைகோள் மூலம் இணையதள சேவைகளை அளித்து வருகிறது. இந்தியாவிலும் கால்பதிக்க இந்த நிறுவனம் முயன்று வருகிறது. ஆனால், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அந்த நிறுவனத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்க மத்திய அரசு தயங்கி வருகிறது. இதையடுத்து மத்திய அரசு மீதும், இந்திய நிறுவனங்கள் மீதும், ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனரான தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறது.
இது குறித்து, 2008ல் பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பொருளாதார நிபுணரும், கட்டுரையாளருமான பால் க்ரூக்மேன், கூறியுள்ளதாவது:
ஒரு நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பை பாதிக்கக்கூடிய முடிவுகளை எடுக்கும் அதிகாரம் எந்தவொரு தனிநபருக்கும் இருக்கக்கூடாது. நவீன போர்களத்தில், குறிப்பாக உக்ரைன் பாதுகாப்பு படைகள் ஸ்டார்லிங்கை மிகவும் முக்கியமாக பயன்படுத்தி வருகின்றன. இதை பயன்படுத்தி உக்ரைன் – ரஷ்யா இடையேயான மோதலை, பல பகுதிகளில் ஸ்டார்லிங்க் கட்டுப்படுத்தியது பல்வேறு சர்ச்சைகளை எழுப்பியுள்ளது.
இதன் வாயிலாக வணிக ரீதியான செயற்கைகோள் இணைய அமைப்பு, ஒரு முக்கியமான போர் கருவியாக மாறியுள்ளது. இதன் காரணமாக தொழிலதிபர் எலான் மஸ்கின் ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனம் ஒரு முக்கியமான ராணுவ சொத்தாக மாறியுள்ளது. ஒரு நாட்டின் இறையாண்மை மற்றும் சர்வதேச உறவுகளை பாதிக்கும் முடிவுகள் அந்நாட்டு அரசால் மட்டுமே கையாளப்படவேண்டுமே தவிர, ஒரு தொழிலதிபரின் விருப்பத்திற்கு விடப்படக்கூடாது.
ஆகையால், தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் வெளிநாட்டு கொள்கை சார்ந்த விவகாரங்களில் எந்தவொரு தனிப்பட்ட நபருக்கும் தன்னிச்சையான அதிகாரம் இருக்கக்கூடாது. ஸ்டார்லிங் நிறுவனத்தின் செயற்கைகோள் தகவல் தொடர்பு வலையமைப்பு மீது எலான் மஸ்கிற்கு இருக்கும் கட்டுப்பாட்டை பறிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.