விலைவாசி உயர்வால் ஐரோப்பா முழுதும் போராட்டம்: பிரான்சில் உச்சகட்ட பதற்றம்
விலைவாசி உயர்வால் ஐரோப்பா முழுதும் போராட்டம்: பிரான்சில் உச்சகட்ட பதற்றம்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:45 AM
ADDED : அக் 19, 2026 12:42 AM
UPDATED : அக் 19, 2026 12:45 AM ADDED : அக் 19, 2026 12:42 AM
பாரிஸ்: ஐரோப்பிய நாடுகளில் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக அரசுகளுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. பிரான்ஸ், அல்பேனியாவில் போராட்டங்கள் வன்முறையாக மாறியுள்ளன.
ஐரோப்பிய நாடுகளில் பொருளாதார நெருக்கடி, மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை பாதித்து வருகிறது. வீடு வாங்குவது அல்லது வாடகைக்கு எடுப்பது, பெட்ரோல், சமையல் காஸ் போன்ற எரிபொருள் செலவுகள், கல்வி கட்டணம் போன்ற செலவுகள் முக்கிய பிரச்னைகளாக உருவெடுத்துள்ளன.
இதனுடன், அரசு நிர்வாகத்தின் மீதான அதிருப்தி, பொதுச் சேவைகளின் தரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் தொடர்பான கவலைகளும் போராட்டங்களுக்கு வலுசேர்த்துள்ளன.
* பிரான்ஸ்
பிரான்சில் விலைவாசி உயர்வு, பொது சேவைகளின் தரம் குறைதல், சமத்துவமின்மை ஆகியவற்றை கண்டித்து லட்சக்கணக்கானோர் நாடு முழுதும் வீதிகளில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர். நேற்று முன்தினம் நடந்த போராட்டங்களில், 8 லட்சம் பேர் பங்கேற்றதாக கூறப்படுகிறது.
பெரும்பாலான இடங்களில் போராட்டங்கள் அமைதியாக நடந்தன. சில இடங்களில் வன்முறை வெடித்தது. லிமோஜஸ் என்ற நகரத்தில் 140 ஆண்டுகள் பழமையான டவுன் ஹால் கட்டடத்துக்கு போராட்டக்காரர்கள் தீ வைத்தனர். இரண்டு உலக போர்களின் போதும் தப்பிய இந்த கட்டடம் தற்போது அழிந்துள்ளது.
தலைநகர் பாரிசில், போராட்டக்காரர்களை கலைக்க போலீசார் கண்ணீர் புகைக் குண்டுகளை வீசினர். போராட்டக்காரர்கள் போர்வையில் பலர் அங்கு உள்ள வணிக வளாகம் ஒன்றுக்குள் புகுந்து கொள்ளையடிக்க முயற்சித்தனர்.
வங்கிகள், கடைகள் சேதப்படுத்தப்பட்டதுடன், கார்கள் உள்ளிட்டவைக்கும் தீ வைக்கப்பட்டது. 150க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் காயமடைந்தனர். போராட்டங்களில் அத்துமீறிய 1,800க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
வன்முறையில் ஈடுபடுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் எச்சரித்துள்ளார்.
அல்பேனியா
அல்பேனியா நாட்டில், பிரதமர் எடி ராமா பதவி விலகக் கோரி தலைநகர் டிரானாவில், ஐந்தாவது நாளாக நேற்று முன் தினம் போராட்டங்கள் தொடர்ந்தன.
ஊழல், வேலைவாய்ப்பின்மை, கல்வி தரம் குறைதல் ஆகியவை தொடர்பான அதிருப்தி போராட்டங்களுக்கு முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் போலீசார் மீது கற்கள், பெட்ரோல் குண்டுகள், பட்டாசுகள் உள்ளிட்டவற்றை வீசினர். கார்கள், குப்பைத் தொட்டிகளுக்கு தீ வைத்து போலீசாரின் நடவடிக்கைகளுக்குத் தடை ஏற்படுத்தினர்.
இதையடுத்து, போலீசார் கண்ணீர் புகைக் குண்டுகள், தண்ணீரைப் பீய்ச்சி அடிக்கும் வாகனங்கள் மற்றும் ரப்பர் குண்டுகளைப் பயன்படுத்தினர்.
இத்தாலி
இத்தாலியிலும் விலைவாசி உயர்வைக் கண்டித்து போராட்டங்கள் நடந்தன. மிலன், போலோனா நகரங்களில் நடந்த போராட்டங்களின்போது வன்முறை ஏற்பட்டது.
மிலன் நகரத்தில், நடந்த பேரணி மோதலாக மாறியது. இதையடுத்து, அங்கு கூடியிருந்தவர்களைக் கலைக்க போலீசார் கண்ணீர் புகைக் குண்டுகளை வீசினர்.
போலோனா நகரத்தில் நடந்த போராட்டத்தின்போது, கூட்டத்தைக் கலைக்க போலீசார் தண்ணீரைப் பீய்ச்சி அடிக்கும் வாகனங்களைப் பயன்படுத்தினர்.
போர்ச்சுகல்
போர்ச்சுகல் தலைநகர் லிஸ்பனில், வீட்டு வாடகை உள்ளிட்டவற்றின் விலைவாசி அதிகரிப்பதை கண்டித்து ஆயிரக்கணக்கானோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அந்நாட்டில் வீடுகளின் விலை கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்குள் இரு மடங்காக உயர்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், வீடு வாங்குவதும் வாடகைக்கு எடுப்பதும் மக்களுக்கு பெரும் சுமையாக மாறியுள்ளது.
வீட்டுச் செலவுகளைச் சமாளிக்க முடியாத நிலை, மக்களிடையே அதிருப்தியை அதிகரித்துள்ளது. நிலையில், விலைவாசியை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என போராட்டக்காரர்கள் வலியுறுத்தினர்.
பெல்ஜியம்
பெல்ஜியம் தலைநகர் பிரஸ்ஸல்சிலும் போராட்டங்கள் நடந்தன. இளைஞர்கள் அதிக அளவில் பங்கேற்ற இந்த போராட்டங்களில், சில இடங்களில் போலீசாருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.
கல்வி கட்டணம் அதிகரிப்பதையும், உயர்கல்வி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளைக் குறைக்கும் வகையிலான சீர்திருத்தங்களையும் எதிர்த்து மாணவர் அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன.
பிரான்சில் நடந்த போராட்டங்களால் உந்தப்பட்டு, பெல்ஜியத்திலும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஐரோப்பிய நாடுகளில் போராட்டங்களுக்கான உடனடிக் காரணங்கள் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் விலைவாசி உயர்வு தொடர்பான பிரச்னைகள் பல நாடுகளிலும் பொதுவான கவலைகளாக உருவெடுத்துள்ளன. இதனால், பொருளாதாரச் சுமைகளைக் குறைக்க வேண்டிய அழுத்தத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகள் உள்ளன.
பிரான்ஸ் வன்முறை: டிரம்ப் கிண்டல்
பிரான்சில் விலைவாசி உயர்வுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் வன்முறையாக மாறிய நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அது குறித்து கிண்டலாகப் பேசியுள்ளார். “பிரான்சுக்குப் போவோமா. அழகான இடம். பிரான்ஸ் புரட்சிகளுக்கு மிகவும் ஏற்ற இடம். போய் புரட்சியில் சேர்வோம்” என்று அவர் கிண்டல் செய்தார். துணை அதிபர் ஜே.டி.வான்ஸ் கூறுகையில், 'பன்முகத்தன்மை மற்றும் கருணை என்ற பெயரில் வறுமையில் இருந்த நாடுகளிலிருந்து மக்களை பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்குக் கொண்டு வந்தார்கள். தற்போது பிரான்ஸ் பற்றி எரிகிறது. 'இங்கு உள்ள ஜனநாயகக் கட்சியினர் அமெரிக்காவுக்கு விரும்பும் எதிர்காலமும் அது தான்' என்றார்.