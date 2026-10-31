ரஷ்ய அமைச்சருடன் புகைப்படம் எடுக்க ஐரோப்பிய நாடுகள் மறுப்பு: ஜி20 மாநாட்டில் 'குரூப் போட்டோ' ரத்து!
ரஷ்ய அமைச்சருடன் புகைப்படம் எடுக்க ஐரோப்பிய நாடுகள் மறுப்பு: ஜி20 மாநாட்டில் 'குரூப் போட்டோ' ரத்து!
ADDED : அக் 31, 2026 07:08 AM
ADDED : அக் 31, 2026 07:08 AM
அட்லாண்டா: ஜி20 மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சருடன் இணைந்து குழு புகைப்படம் எடுக்க ஐரோப்பிய நாடுகளின் தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், பாரம்பரியமாக எடுக்கப்பட்டு வரும் குரூப் போட்டோ ரத்து செய்யப்பட்டது.
அமெரிக்காவின் அட்லாண்டா நகரில் ஜி20 நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் இரண்டு நாள் சர்வதேச மாநாடு துவங்கியது. இதில் அமெரிக்கா, இந்தியா உட்பட பல்வேறு உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுடன், ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவும் பங்கேற்றார்.
உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடர்ந்து நடத்தி வரும் போர் காரணமாக, சர்வதேச அளவில் ரஷ்யா மீது அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் அதிருப்தியில் இருந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் சார்பில், ரஷ்ய அமைச்சர் லாவ்ரோவுக்கு முறைப்படி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு கடும் ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியது.
மிரட்டல்:
மாநாட்டின் முதல் நாளான நேற்று, வழக்கமாக அனைத்து நாட்டு அமைச்சர்களும் ஒன்றாக நின்று எடுக்கும் 'குரூப் போட்டோ' ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அப்போது பிரிட்டன், பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளின் அமைச்சர்கள், ‛உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்துள்ள நாட்டின் அமைச்சரான லாவ்ரோவ் உடன் ஒரே பிரேமில் நின்று புகைப்படம் எடுக்க மாட்டோம். மீறினால் மாநாட்டை புறக்கணித்து வெளியேறுவோம்' என பகிரங்கமாக எச்சரித்தனர்.
இதனால் பெரும் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. சமாதானம் செய்ய வாய்ப்பு உருவாகாததால், வேறு வழியின்றி போட்டோ எடுக்கும் நிகழ்வையே அமெரிக்கா முற்றிலுமாக ரத்து செய்தது.
அரசியல் சர்ச்சை:
உக்ரைன் போருக்குப் பின், நேட்டோ உறுப்பு நாடான அமெரிக்காவுக்கு லாவ்ரோவ் வருவது இதுவே முதல் முறை என கூறப்படுகிறது. அவருக்கு விசா வழங்குவதிலேயே அமெரிக்க அரசுக்குள் கடும் இழுபறி நிலவியதாகவும், கடைசி நேரத்தில்தான் அனுமதி தரப்பட்டதாகவும் ரஷ்ய தரப்பு குற்றம்சாட்டியுள்ளது. வரும் டிசம்பரில் மியாமியில் நடைபெறவுள்ள ஜி20 உச்சி மாநாட்டில், ரஷ்ய அதிபர் புடின் பங்கேற்றால், இதேபோன்ற நிலைமை அங்கும் உருவாகுமா என்ற பதற்றம் தற்போதே ஏற்பட்டுள்ளது.