பிற கட்சியினருக்கு பதவி தந்து இஸ்ரேலில் ஆட்சியை பிடிக்க மாஜி ராணுவ தளபதி மும்முரம்
பிற கட்சியினருக்கு பதவி தந்து இஸ்ரேலில் ஆட்சியை பிடிக்க மாஜி ராணுவ தளபதி மும்முரம்
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:56 PM
ஜெருசலேம்: இஸ்ரேலில், புதிய அரசு அமைக்க முன்னாள் ராணுவ தளபதியும், யஷார் கட்சி தலைவருமான காடி ஐசென்கோட்டிற்கு அதிபர் அழைப்பு விடுத்திருந்த நிலையில், பிற கட்சியினருக்கு முக்கிய பதவிகளை அவர் ஆதரவை பெற்று வருகிறார்.
மேற்காசிய நாடான இஸ்ரேலில் 120 இடங்கள் கொண்ட பார்லிமென்ட்டிற்கு கடந்த அக்டோபர் 27ம் தேதி நடந்த தேர்தலில், எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 61 இடங்கள் கிடைக்கவில்லை.
தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணி பேச்சுக்கள் நடந்து வருகின்றன. இதற்கிடையே முன்னாள் ராணுவ தளபதி ஐசென்கோட்டிற்கு 67 எம்.பி.,க்களும், பிரதமர் நெதன்யாகுவிற்கு 46 எம்.பி.,க்களும் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர்.
இதையடுத்து அரசு அமைக்க வருமாறு காடி ஐசென்கோட்டிற்கு அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக் அழைப்பு விடுத்தார். அரசு அமைப்பதற்கு 28 நாட்கள் அவகாசம் உள்ளது.
ஆனால் கூட்டணி அரசில் பங்கேற்க உள்ள கட்சிகள் எவை என்பது இன்னும் முடிவாகவில்லை.
இந்நிலையில், ஐசென்கோட் நேற்று பிற கட்சிகளின் தலைவர்களான நப்தாலி பென்னட், யாயிர் கோலன், அவிக்டோர் லைபர்மேன் மற்றும் யாயிர் லாபிட் ஆகியோருடன் பேச்சு நடத்தினார்.
இதன் முடிவில், முக்கியமான பார்லிமென்ட் குழு தலைவர் பதவிகளை அவர்களுக்கு வழங்க உடன்பாடு எட்டப்பட்டதாக அறிவித்தார்.
இதை தொடர்ந்து சபாநாயகர், பார்லிமென்ட்டின் வெளியுறவு மற்றும் ராணுவ குழு தலைவர், நிதிக்குழு தலைவர் போன்ற முக்கிய பதவிகளுக்கான ஐசன்கோட் ஆதரவு வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர்.