ஹைதி அதிபருக்கான தேர்தலில் மாஜி அதிபர் மனைவி போட்டி
ஹைதி அதிபருக்கான தேர்தலில் மாஜி அதிபர் மனைவி போட்டி
UPDATED : நவ 16, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
சான் ஜுவான்: கடந்த, 5 ஆண்டுகளாக அதிபர் இல்லாத நிலையில், ஹைதியில் அதிபர் தேர்தல் நடக்க உள்ளது. இதில், சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட முன்னாள் அதிபரின் மனைவி உட்பட, 33 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கரீபியன் தீவு நாடான ஹைதியில், 2016ல் நடந்த அதிபர் தேர்தலில் ஜோவெனைல் மொய்ஸ், அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். கடந்த, 2021 ஜூலையில் நடந்த ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சி தோல்வியடைந்தது. அப்போது, மொய்ஸ், அவரது வீட்டில் வைத்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
இதைத்தொடர்ந்து ஏற்பட்ட பாதுகாப்பு நெருக்கடிகள் காரணமாக அதிபர் தேர்தல் நடத்தப்படாமல் இருந்தது. மாற்று ஏற்பாடாக, நியமன பிரதமர்கள் மற்றும் இடைக்கால அதிபர் கவுன்சில் மூலம் நாடு நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், ஹைதியின் அதிபர் பதவிக்கும், பார்லிமென்டுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த அந்நாட்டு தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்தது. வரும் டிசம்பரில் தேர்தல் நடத்த முதலில் திட்டமிடப்பட்டது. பாதுகாப்பு சவால்களை கருத்தில் கொண்டு, 2027 ஜூலை 18ல் முதற்கட்ட தேர்தலும், அக்டோபர் 4ல் இரண்டாம் கட்ட தேர்தலும் நடத்தப்பட உள்ளது.
இதற்கான வேட்பு மனு தாக்கல், நேற்று முன்தினம் முடிவுக்கு வந்தது. தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு தகுதியான வேட்பாளர்களின் இறுதி பட்டியல் அடுத்தாண்டு ஜனவரியில் வெளியாகும்.
அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட முதல்முறையாக மூன்று பெண் வேட்பாளர்கள் உட்பட 33 பேர் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட அதிபர் மொய்சின் மனைவி மார்ட்டின் மொய்சும் போட்டியிடுகிறார்.
இதைத் தவிர, பார்லிமென்டின் செனட் சபைக்கு 30 உறுப்பினர்கள், பிரதிநிதிகள் சபைக்கு 119 உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர்.