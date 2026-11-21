அமெரிக்கர்களை குறிவைத்தால்… இணையவழிக் குற்றவாளிகளுக்கு எப்பிஐ எச்சரிக்கை
அமெரிக்கர்களை குறிவைத்தால்… இணையவழிக் குற்றவாளிகளுக்கு எப்பிஐ எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 21, 2026 08:17 AM
ADDED : நவ 21, 2026 08:17 AM
வாஷிங்டன்: தொழில்நுட்ப கோளாறுகளுக்கு மத்தியில் இணையவழிக் குற்றவாளிகளுக்கு எப்பிஐ இயக்குநர் காஷ் படேல் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: சமீப நாட்களாக அமெரிக்காவின் வங்கிகள், விமான நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பச் சேவைகளில் ஏற்பட்ட கோளாறுகள், தரவுக் கசிவுகளைத் தொடர்ந்து, இணையவழி அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிராக அமெரிக்கா தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
அமெரிக்க வணிக நிறுவனங்கள், அரசு அமைப்புகள் மற்றும் முக்கியக் கட்டமைப்புகளின் இணையப் பாதுகாப்பை எப்பிஐ பலப்படுத்தி வருகிறது. இதுவரை 750க்கும் மேற்பட்ட தனியார் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளன. உலகளவில் செயல்பட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட இணையவழிக் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
வெளிநாடுகளில் பதுங்கியிருந்த 6 குற்றவாளிகள் அமெரிக்காவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளனர். அமெரிக்க மக்களைக் குறிவைத்தால், சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்போம். அமெரிக்க வணிகங்கள், அரசு அமைப்புகள், முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளை பாதுகாக்க எங்கள் கூட்டார்களுடன் இணைந்து செயல்படுகிறோம். இவ்வாறு காஷ் படேல் கூறியுள்ளார்.