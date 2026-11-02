காதலைத் தேட `சிங்கிள்'களுக்கு பின்லாந்தின் `சூப்பர் ஆப்பர்'
காதலைத் தேட `சிங்கிள்'களுக்கு பின்லாந்தின் `சூப்பர் ஆப்பர்'
UPDATED : நவ 02, 2026 07:34 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:28 PM
எல்சிங்கி: `டேட்டிங்' செயலிகளின் தொல்லையில் இருந்து விடுபட்டு, உண்மையான உணர்வுகளுடன் கூடிய காதலைத் தேடுபவர்களுக்காக, ஐரோப்பிய நாடான பின்லாந்து விசித்திரமான மற்றும் சுவாரஸ்யமான ஒரு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.
உலகிலேயே மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாடாக, தொடர்ச்சியாக முதலிடத்தில் இருக்கிறது பின்லாந்து. உலகெங்கிலும் உள்ள, `சிங்கிள்ஸ்' எனப்படும் திருமணமாகாமல் தனியாக இருப்போருக்கு, 'பின்னிஷ் டின்னர் டேட்' என்று பெயரில் அசத்தலான ஆப்பரை அந்நாட்டு சுற்றுலாத்துறை வழங்கியுள்ளது.
இத்திட்டத்தில் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும், 16 அதிர்ஷ்டசாலிகளுக்கு முற்றிலும் இலவசமாக 4 நாள் சிறப்பு பயண ஏற்பாடுகளை செய்கிறது.
விமான பயணக் கட்டணம், சொகுசு அறை தங்குமிடம், சுவையான உணவு மற்றும் உள்ளூர் சுற்றுலா செலவுகள் அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசம். 18 வயதுக்கு மேற்பட்டோர், `டின்னர் டேட் ஒன்றிற்கு நீங்கள் என்ன உணவு பரிமாறுவீர்கள், ஏன்' என்ற கேள்விக்கு ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமாக, சுவாரஸ்யமாக பதிலளித்தால், குலுக்கல் முறையில் இதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.
இவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவோர், பின்லாந்தில் இதுபோலவே சிங்கிளாக இருப்போருடன் பழகலாம். இதன் மூலம் புதிய கலாசாரத்தைப் புரிந்துகொள்வதோடு, ஒரு நல்ல காதலை அல்லது நட்பைக் கண்டறியும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
வரும் 2027, பிப்ரவரி 9 முதல் பிப்ரவரி 19 வரை 10 நாட்கள் நடைபெறும் இந்தச் சுற்றுலாவில் பங்கேற்க, வரும், 10ம் தேதிக்குள், பின்லாந்து சுற்றுலாத் துறை இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம்.