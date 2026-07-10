சீனா ஷூ தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து; 28 பேர் பலி

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புஜியான்: சீனாவின் புஜியான் மாகாணத்தில் உள்ள ஜின்ஜியாங் நகரில் 'ஹுய்டெங்' எனப்படும் ஷூ தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது. இங்கு மேற்பார்வையாளர் கள் உட்பட 239 பேர் நேற்று பணியில் இருந்தனர்.
அப்போது, திடீரென தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த தீயணைப்பு படையினர் பல மணி நேரப் போராட்டத்துக்கு பின் தீயை அணைத்தனர். இந்த விபத்தில், 28 பேர் பலியாகினர்.
தொழிற்சாலையில் சிக் கிய 200க்கும் மேற்பட்டோர் மீட்கப்பட்டனர்.
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:36 AM
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புஜியான்: சீனாவின் புஜியான் மாகாணத்தில் உள்ள ஜின்ஜியாங் நகரில் 'ஹுய்டெங்' எனப்படும் ஷூ தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது. இங்கு மேற்பார்வையாளர் கள் உட்பட 239 பேர் நேற்று பணியில் இருந்தனர்.
அப்போது, திடீரென தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த தீயணைப்பு படையினர் பல மணி நேரப் போராட்டத்துக்கு பின் தீயை அணைத்தனர். இந்த விபத்தில், 28 பேர் பலியாகினர்.
தொழிற்சாலையில் சிக் கிய 200க்கும் மேற்பட்டோர் மீட்கப்பட்டனர்.