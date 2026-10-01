மிகப்பெரிய பயங்கரவாத தாக்குதலை முறியடித்ததாக இந்திய விமானி மச்சாருக்கு உலகளாவிய புகழாரம்
மிகப்பெரிய பயங்கரவாத தாக்குதலை முறியடித்ததாக இந்திய விமானி மச்சாருக்கு உலகளாவிய புகழாரம்
UPDATED : அக் 02, 2026 07:40 AM
ADDED : அக் 01, 2026 09:26 PM
UPDATED : அக் 02, 2026 07:40 AM ADDED : அக் 01, 2026 09:26 PM
புதுடில்லி: ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சுக்கு சொந்தமான விமானத்தைக் கடத்தி மோத வைக்கும் மிகப் பெரிய பயங்கரவாத தாக்குதலை முறியடித்த, நம் நாட்டைச் சேர்ந்த விமானியான கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாருக்கு உலகாளவிய புகழாரம் கிடைத்துள்ளது. அவருடைய அதீத தைரியம், அசாத்திய திறமை, சமயோசித நடவடிக்கைக்கு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு என, பல நாட்டுத் தலைவர்களும் வெகுவாக பாராட்டியுள்ளனர்.
மேற்காசிய நாடான யு.ஏ.இ., எனப்படும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின், 'பிளை துபாய்' விமான நிறுவனத்தின் விமானம், துபாயில் இருந்து மற்றொரு மேற்காசிய நாடான இஸ்ரேலின் டெல்அவிவ் நகருக்கு நேற்று முன்தினம் புறப்பட்டது. இதில், 174 பயணியர் உட்பட, 180 பேர் இருந்தனர். நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்தபோது, விமானி ஸ்மித் மச்சாரை தாக்கி, விமானத்தை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு ஓமனைச் சேர்ந்த துணை விமானி முயன்றுள்ளார். அந்த விமானத்தை இஸ்ரேலில் உள்ள கட்டடங்கள் மீது மோத வைக்க அவர் திட்டமிட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
பயங்கர கத்திக் குத்து தாக்குதலால் ரத்தம் சொட்டிக் கொண்டிருந்தபோதும், அதை சமாளித்து, 174 உயிர்களை காப்பாற்றிய ஸ்மித் மச்சாரின் அதீத தைரியத்தையும், சமயோசித புத்தியையும் உலக தலைவர்கள் பாராட்டியுள்ளனர். இது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், 'கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார் ஒரு உண்மையான நாயகன். அவரை நினைத்து இந்தியா பெருமை கொள்கிறது. அவரது துரிதமான செயல்திறன் நுாற்றுக்கணக்கானோரின் உயிரை காப்பாற்றியதுடன், ஒரு பெரும் பேரழிவை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளது' என, குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நடுவானில் நடந்த இத்தாக்குதலை, 2001 செப்டம்பர் 11ல் அமெரிக்காவில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதல்களுடன் இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஒப்பிட்டுள்ளார். இது குறித்து அவர் மேலும் கூறியுள்ளதாவது: தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த இந்திய பைலட் தன் கட்டுப்பாட்டு அறையின் கதவைத் திறந்துள்ளார். இதனால், பயணியர் உள்ளிட்டோர் விமானியின் அறைக்குள் சென்று தாக்குதல் நடத்தியவரை மடக்கிப் பிடித்துள்ளனர்.
மேலும், விமானம் செங்குத்தாக கீழே இறங்கிய போது, விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டை கைப்பற்றி அதை சமன் செய்துள்ளனர். தாக்குதல் நடத்தியவர் விமானத்தை கீழே மோதச் செய்ய முயன்றதாக தெரிகிறது. இது அமெரிக்காவில் 2001 செப்டம்பர் 11ல் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலை நினைவுபடுத்தியது. அதுபோன்றதொரு பேரழிவு நிகழாமல் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரின் தைரியத்தை பாராட்டி கூறியதாவது:
தாக்குதலுக்குள்ளான விமானி மச்சார் மிகவும் மோசமான மற்றும் ஆபத்தான நிலையில் இருந்தார். கத்திக் குத்துக்களால் பலத்த காயமடைந்திருந்தாலும், அந்த தருணத்திலும் அவர் தன் பொறுப்புணர்வை இழக்கவில்லை. அவரது அந்த சமயோசித புத்திதான் ஒரு மாபெரும் பேரழிவை தடுத்துள்ளது. அவர் ஒரு உண்மையான ஹீரோ. இவ்வாறு அவர் கூறினார். கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாருக்கு பல உலக நாட்டுத் தலைவர்களும், உள்நாட்டிலும் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன. மேலும், சமூக வலைதளங்களில் பலரும் அவருடைய நடவடிக்கைக்கு பாராட்டி வருகின்றனர்.
ஆயுதம் கிடைத்தது எப்படி?
கேப்டன் மச்சார் மீது தாக்குதல் நடத்த எந்த ஆயுதத்தை துணை விமானி பயன்படுத்தினார் என்பது குறித்து ஆரம்பத்தில் பரவலாக குழப்பம் நிலவியது. பயணியர் தெரிவித்த தகவலின்படி, கத்தியைக் கொண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்டது.
இருப்பினும், விமான நிலைய பாதுகாப்பு சோதனைகளை தாண்டி எப்படி விமானத்திற்குள் கத்தியை கொண்டு சென்றிருக்க முடியும் என கேள்வி எழுந்தது.இந்நிலையில், ஊடகங்கள் மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் குறிப்புகளின்படி, தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது வெளியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட கத்தி அல்ல. மாறாக, அது விமான கட்டுப்பாட்டு அறைக்குள் அவசர தேவைகளுக்காக முன்கூட்டியே வைக்கப்பட்டுள்ள 'கிராஷ் ஆக்ஸ்' எனும் அவசரகால கோடாரி என்பது தெரியவந்துள்ளது.
விமானத்தில் எதிர்பாராத விதமாக தீ விபத்து ஏற்படும் போதோ அல்லது புகைமூட்டம் காரணமாகவோ உள்ளே இருக்கும் மின்சார பெட்டிகள் மற்றும் பேனல்களை உடைக்கவும், கதவுகள் பழுதடைந்து திறக்க முடியாமல் போனாலோ அதை உடைக்கவும் இந்த கோடாரி பயன்படுத்தப்படும். இது, சர்வதேச மற்றும் வான்வெளி பாதுகாப்பு விதிகளின்படி இருக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும்.
சிகிச்சை அளித்த பல் டாக்டர்!
'பிளை துபாய்' விமானத்தில், துணை விமானியால் நடத்தப்பட்ட வெறித்தனமான கத்திக்குத்து தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த இந்திய விமானி ஸ்மிட் மச்சார் பிழைத்தது எப்படி என்பது குறித்து, அவ்விமானத்தில் பயணித்த இஸ்ரேலைச் சேர்ந்த பல் டாக்டர் சோட்டா முசாவெவ் பகிர்ந்த தகவல்கள்:
* கட்டுப்பாட்டு அறைக்குள் அலறல் சத்தம் கேட்டு உடனடியாக ஓடிச் சென்று பார்த்த போது, துணை விமானி, ஸ்மித் மச்சார் மீது ஏறி அமர்ந்து கொண்டு அவரை தொடர்ந்து கத்தியால் குத்தினார்
* மச்சார் உடல் முழுதும் வெட்டு காயங்களுடன் காணப்பட்டுள்ளார். குறிப்பாக அவரது தலையிலும், கைகளிலும் ஆழமான வெட்டுகள் விழுந்து, கிட்டத்தட்ட இரண்டாக துண்டிக்கப்படும் நிலையில் இருந்துள்ளன
* அதிகப்படியான ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டிருந்ததால் மச்சார் உயிரிழந்து விடுவாரோ என்று தான் ஆரம்பத்தில் அஞ்சியதாக முசாவெவ் குறிப்பிட்டார்
* விமானத்தில் பயணம் செய்த ஒரே மருத்துவர் இவர் மட்டும்தான் என்பதால், ரத்த வெள்ளத்தில் போராடிக் கொண்டிருந்த கேப்டன் மச்சாரின் ரத்தப் போக்கை கட்டுப்படுத்தி காயங்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து விமானம் தரையிறங்கும் வரை அவரது நிலை மேலும் மோசமாகாமல் பாதுகாத்துள்ளார்
* பலத்த காயங்களும், மரணத்தின் விளிம்புக்கு நடுவிலும் கேப்டன் மச்சார் காட்டிய உறுதியும், மருத்துவ உதவியும் இணைந்துதான், அந்த பேரழிவில் இருந்து 174 உயிர்களை மீட்டெடுத்துள்ளது.இவ்வாறு டாக்டர் சோட்டா தெரிவித்தார்.
விமானியான பிளம்பர்
விமானத்தில் பயணித்த பிளம்பர் ஒருவரும், மற்றொரு பயணியும் தைரியமுடன் விமான கட்டுப்பாட்டு அறைக்குள் சென்றனர். இதற்கிடையே விமானம் கடும் வேகத்தில் கீழ் நோக்கி பாயத் துவங்கியது.
உடனடியாக சுதாரித்த அவர்கள், துணை விமானியை நகர முடியாதவாறு இருக்கையிலேயே கயிறுகளால் கட்டிப்போட்டனர்.
இக்கட்டான சூழலில், பிளம்பர் யானிவ் ஹயோன், செங்குத்தாக கீழ் நோக்கி இறங்கிய விமானத்தை சீராக கையாண்டு, கீழ் நோக்கி பாய்வதை தடுத்தார்.
துவங்கியது விசாரணை!
நடுவானில் நிகழ்ந்த அதிர்ச்சிகரமான இந்த கத்திக் குத்து சம்பவம், உலக நாடுகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்தாக்குதலின் பின்னணியில் ஏதேனும் பயங்கரவாத தொடர்பு உள்ளதா அல்லது இது திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட சதியா என்பது குறித்து ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தீவிர விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்காக உயர்மட்ட சிறப்புக்குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
விமானம் சவுதி அரேபியாவில் தரையிறக்கப்பட்டதால், ஆரம்பகட்ட விசாரணையை சவுதி அதிகாரிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர். இதனுடன், எமிரேட்ஸ் மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகளின் பாதுகாப்பு முகமைகளும் இணைந்து கூட்டு விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளன. விசாரணை முடியும் வரை அவசரப்பட்டு எந்தவொரு முடிவுக்கும் வரவேண்டாம் என விமான நிறுவனம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. எனினும், உலகளாவிய வான்வெளி பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ள இச்சம்பவம் குறித்த அடுத்தடுத்த உண்மைகள் விரைவில் வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மாநில விருது அறிவித்தது குஜராத் அரசு
கத்தி குத்து தாக்குதலை பொருட்படுத்தாது, பயணியரை காக்க துணிச்சலுடன் போராடிய இந்திய விமானி ஸ்மிட் மச்சாருக்கு, மாநிலத்தின் உயரிய விருதான 'விசிஷ்ட் குஜராத் கரிமா விருது' வழங்கப்படும் என குஜராத் அரசு அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த முதல்வர் பூபேந்திர படேல் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில், 'ஸ்மிட்டின் நரம்புகளில் குஜராத்தி ரத்தம் ஓடுகிறது; சவால்களை எதிர்கொள்ளும் குஜராத்தின் தைரியத்துக்கு அவர் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு' என, தெரிவித்துள்ளார்.
காயமடைந்த விமானி ஸ்மிட் முழுமையாக குணமடைய வேண்டி, குஜராத்தின் புகழ்பெற்ற சோம்நாத் சிவன் கோவிலில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகளும், வழிபாடுகளும் நேற்று நடத்தப்பட்டன. ஸ்மிட்டின் பெற்றோர் குஜராத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும், அவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில் குடிபெயர்ந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.