கல்வியை மேம்படுத்த ஐ.ஐ.டி.,க்கு ரூ.46 கோடி நிதி: கூகுள் அறிவிப்பு
கல்வியை மேம்படுத்த ஐ.ஐ.டி.,க்கு ரூ.46 கோடி நிதி: கூகுள் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 21, 2026 09:04 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:04 PM
-நமது நிருபர்-
செயற்கை நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வியை மேம்படுத்த, மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள ஐ.ஐ.டி., கரக்பூருக்கு 46 கோடி ரூபாய் நிதி வழங்குவதாக கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. ஐ.ஐ.டி., கரக்பூரின் முன்னாள் மாணவரும், கூகுள் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான சுந்தர் பிச்சை இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
சுந்தர் பிச்சை கூறியதாவது: ஐஐடி கரக்பூர் இந்திய மொழிகள், விவசாயம் மற்றும் கல்வி போன்ற துறைகளில் முன்னோடிப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இத்தகைய நிறுவனத்திற்கு உதவுவதில் கூகுள் மகிழ்ச்சி அடைகிறது.
புத்தாக்கத் துறையில் இந்தியா மேலும் மேலும் முன்னணியில் உள்ளது. ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் பலன்கள் இந்தியாவில் உள்ள அனைவரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்குப் பார்வையைச் செயல்படுத்த இதுபோன்ற திட்டங்கள் உதவும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
செயற்கை நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சியை மேம்படுத்தவும் வேகப்படுத்தவும், அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் அடுத்த தலைமுறை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் திறமையாளர்களை வளர்க்கவும் உதவும் வகையில், கரக்பூர் ஐ.ஐ.டி.,க்கு நிதி வழங்கி இருப்பதாக கூகுள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.