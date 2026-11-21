ஒரே இரவில் 868 முறை பார்க்கிங் செய்ய முயற்சி; ஆளில்லா பேட்டரி காரால் மிரண்ட பாதுகாவலர்கள்
ஒரே இரவில் 868 முறை பார்க்கிங் செய்ய முயற்சி; ஆளில்லா பேட்டரி காரால் மிரண்ட பாதுகாவலர்கள்
ADDED : நவ 21, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:09 PM
சீனாவில் அன்ஹூம் மாகாணத்தில் உள்ள குடியிருப்பு வளாகத்தில் ஒரு வினோத சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது. அந்த வளாகத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்த பார்க்கிங் வசதி செய்யப்பட்ட உள்ளது.
அங்கே காலியாக இருந்த இடம் ஒன்றில் மின்சார கார் ஒன்று பார்க்கிங் செய்ய முயன்று கொண்டு இருந்தது. பணியில் இருந்து பாதுகாப்பு ஊழியர்கள் இதை சிசிடிவி கேமரா வழியாக பார்த்துக் கொண்டு இருந்தனர்.
மின்சாரக் கார், ஒவ்வொரு இடமாக சென்று பார்க்கிங் செய்ய முயற்சித்துக் கொண்டு இருந்தது. முன்னும், பின்னும் நகர்ந்தபடியே ஒவ்வொரு இடத்திற்குச் செல்வதும் சில விநாடிகள் கழித்து வேறு இடத்தை நோக்கி நகர்வதுமாகவே கார் இருந்துள்ளது.
ஒருமுறை, இருமுறை அல்ல...கிட்டத்தட்ட 868 முறை இந்த கார் பார்க்கிங் செய்ய முயன்றிருக்கிறது. என்ன இது என்று குழம்பி போய் பாதுகாப்பு ஊழியர்கள் காரின் அருகில் சென்று பார்த்து அரண்டு போயினர். கார் உள்ளே யாரும் இல்லை. டிரைவர் இன்றி, தானியங்கி நிறுத்தும் செயல்பாட்டின் வழியாக கார் இயங்கியது தெரிய வந்தது.
முடிவில், 868 முறை முயன்று, ஒரு வழியாக அந்த மின்சார கார் வேறொரு கார் அருகே நின்றது. இந்த கார் பார்க்கிங் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரலானது.
இப்படி தொடர்ச்சியாக 868 முறை முயன்றிருப்பதற்கான காரணம் என்ன என்பது பற்றி இது வரை எந்த தகவல்களும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், தொழில்நுட்ப கோளாறால் இவ்வாறு நிகழ்ந்திருக்கலாம் என்று வீடியோவை பார்த்த பலரும் கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.