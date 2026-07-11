வங்கதேசத்தில் கன மழை, வெள்ளத்திற்கு 44 பேர் பலி: 10 லட்சம் மக்கள் பாதிப்பு
வங்கதேசத்தில் கன மழை, வெள்ளத்திற்கு 44 பேர் பலி: 10 லட்சம் மக்கள் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:28 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:28 PM
டாக்கா: வங்கதேசத்தில் கடும் மழை மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி 44 பேர் பலியாகி உள்ளனர். 10 லட்சம் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
வங்கதேசத்தில் கடந்த பல நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. சட்டோகிராம், காக்ஸ் பஜார், பந்தர்பன், ரங்கமதி, கக்ராச்சாரி, மவுல் பஜார், ஹபிகஞ்ச் என 7 மாவட்டங்களில் கடும் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டு உள்ளது.
இதன் காரணமாக, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர். கிட்டத்தட்ட 2 லட்சத்து 67 ஆயிரத்து 918 வீடுகள் வெள்ள பாதிப்பில் சிக்கி உள்ளன. சாலைகள், தகவல் தொடர்புகள் துண்டிக்கப்பட்டு உள்ளன. மின்வெட்டும் நீடிக்கிறது.
வீடுகளை சூழ்ந்த வெள்ள நீர், மின்வெட்டு எதிரொலியாக மக்கள் தங்கள் இருப்பிடங்களிலேயே முடங்கி இருக்கின்றனர். உணவின்றி மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.
மழை, வெள்ளத்திற்கு 44 பேர் பலியாகி உள்ளதோடு, லட்சக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். நிலைமை மோசம் அடைந்து வரும் சூழலில் ராணுவம், கடற்படையினர் மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.