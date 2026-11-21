வெளிநாடுகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு மையங்களை அமைக்கும் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு அதிக வரி: டிரம்ப் எச்சரிக்கை
வெளிநாடுகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு மையங்களை அமைக்கும் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு அதிக வரி: டிரம்ப் எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 21, 2026 06:37 AM
வாஷிங்டன்: வெளிநாடுகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தரவு மையங்களை அமைக்கும் அமெரிக்க தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு அதிக வரி அல்லது
அபராதம் விதிக்கப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இந்த அறிவிப்பை வெள்ளை மாளிகை செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் வெளியிட்டபோது, வரி விகிதம் அல்லது திட்டத்தின் விவரங்கள் குறித்து எதையும் குறிப்பிடவில்லை; தமது சொந்த அதிகாரிகளிடமே இதை முன்கூட்டியே சொல்லவில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் அணுகுமுறை
உள்நாட்டு முதலீடு மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அமெரிக்காவுக்குள்ளேயே தரவு மையங்களை அமைக்க வேண்டும் என்பதே இந்த எச்சரிக்கையின் நோக்கமாக உள்ளது. பின்லாந்தில் முன்மொழியப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை உதாரணமாகக் குறிப்பிட்டாலும், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் பெயரை டிரம்ப் வெளியிடவில்லை.
உள்நாட்டு எதிர்ப்பும் தீர்வும்
அமெரிக்காவில் தரவு மையங்களால் மின்சாரத் தேவை அதிகரிப்பது மற்றும் கட்டண உயர்வு குறித்து பொதுமக்களிடம் எதிர்ப்பு நிலவுகிறது. திட்டங்களைத் தடுக்காமல், நிறுவனங்களிடம் இருந்து உள்ளூர் சமூகங்களுக்குத் தேவையான நிதிப் பலன்களைப் பேசிப் பெற வேண்டும் என டிரம்ப் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
குவாட் மற்றும் பிராந்திய ஒத்துழைப்பு
செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு அப்பால், பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் விநியோகச் சங்கிலிகளை வலுப்படுத்தும் குவாட் ஒத்துழைப்பை டிரம்ப் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையில் சீனாவின் முன்னேற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட டிரம்ப், அமெரிக்கத் தொழில்நுட்பத் தலைமைக்குப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அவசியம் என்று அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.