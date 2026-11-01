ஹாங்காங் சூப்பர் சிக்சஸ்; ஆஸி.,யை வீழ்த்தி முதல்முறையாக ஆப்கன் சாம்பியன்
ஹாங்காங் சூப்பர் சிக்சஸ்; ஆஸி.,யை வீழ்த்தி முதல்முறையாக ஆப்கன் சாம்பியன்
ADDED : நவ 01, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:54 PM
ஹாங்காங்: 6 வீரர்கள் பங்கேற்கும் ஹாங்காங் சூப்பர் சிக்சஸ் கிரிக்கெட் தொடரின் பைனலில் ஆஸ்திரேலியா, ஆப்கானிஸ்தான் பலப்பரீட்சை நடத்தின. முதலில் பேட் செய்த ஆஸ்திரேலியா 6 ஓவர் முடிவில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 115 ரன் குவித்தது. அதிகபட்சமாக மேக்ஸ் பிரையன்ட் 14 பந்தில் 44 ரன்னும், அலெக்ஸ் ரோஸ் 10 பந்தில் 29 ரன்னும் எடுத்தனர்.
கடின இலக்குடன் களமிறங்கிய குல்புதின் நைப் தலைமையிலான ஆப்கன் அணி, 5.1 ஓவரிலேயே இலக்கை எட்டிப்பிடித்து வெற்றி பெற்றது. இம்ரான் மிர் 14 பந்தில் 53 ரன்னும், பர்மனுல்லா ஷபி 7 பந்தில் 26 ரன்னும் குவித்து அணியின் வெற்றிக்கு கைகொடுத்தனர். இதன்மூலம், ஹாங்காங் சூப்பர் சிக்சஸ் தொடரில் முதல்முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது.
பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து, தென்னாப்ரிக்கா, இலங்கை, இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளைத் தொடர்ந்து 8வது அணியாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளது.
மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்ற இந்தத் தொடரில், ஒரே ஒரு வெற்றியுடன் இந்தியா 11வது இடத்தை பிடித்தது.