எதிர்க்கட்சி ஜெயித்தால் எந்த மசோதாவையும் சட்டமாக்க விடமாட்டேன்; டிரம்ப்
எதிர்க்கட்சி ஜெயித்தால் எந்த மசோதாவையும் சட்டமாக்க விடமாட்டேன்; டிரம்ப்
ADDED : நவ 02, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:37 PM
வாஷிங்டன்:
அமெரிக்காவில் 435 இடங்களைக் கொண்ட பிரதிநிதிகள் சபை மற்றும் 100 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட செனட் சபையில், 35 இடங்களுக்கான தேர்தல் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற உள்ளது. இதில், ஆளும்கட்சி பெரும்பான்மையை இழந்தால் என்ன செய்வீர்கள் என 'நியூயார்க் போஸ்ட்' நேர்காணலில் டிரம்பிடம் கேட்கப்பட்டது.
அதற்குப் பதிலளித்துப் பேசிய டிரம்ப், ''நாங்கள் தேர்தலில் சிறப்பான வெற்றியைப் பெறுவோம். ஒருவேளை நாங்கள் வெற்றி பெறாவிட்டால், எதிர்கட்சியினர் முன்வைக்கும், ஒவ்வொரு சட்ட முன்வடிவையும், வீட்டோ அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி தொடர்ந்து முடக்குவேன். நிராகரித்து கொண்டே இருந்தால், காலம் வீணாவதை உணர்ந்து அவர்களே என்னிடம் பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவார்கள்; அதன் பிறகு சமரசம் ஏற்படும். குடியரசுக் கட்சியினரும் ஜனநாயகக் கட்சியினரும் இப்படி சமரசம் செய்துகொள்வது ஒன்றும் முதல் முறை அல்ல,'' என தெரிவித்தார்.
அமெரிக்க அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி அதிபர், 'வீட்டோ' செய்யும் மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையுடன் மட்டுமே மீண்டும் நிறைவேற்ற முடியும்.
டிரம்ப் தனது இரண்டாவது அதிபர் பதவிக்காலத்தில் இதுவரை 2 முறை மட்டுமே வீட்டோ அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.