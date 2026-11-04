அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் டிரம்ப் கட்சி படு தோல்வி!: சொந்த கட்சியினரே ஓட்டை மாற்றி போட்டனர்
அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் டிரம்ப் கட்சி படு தோல்வி!: சொந்த கட்சியினரே ஓட்டை மாற்றி போட்டனர்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:08 AM
ADDED : நவ 04, 2026 09:17 PM
UPDATED : நவ 05, 2026 12:08 AM ADDED : நவ 04, 2026 09:17 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற இடைக்காலத் தேர்தலில், ஜனநாயகக் கட்சி அமோக வெற்றி பெற்று, பார்லிமென்ட்டின் இரு சபைகளிலும் பெரும்பான்மை பலத்தை பெற்றுள்ளது. கொந்தளிப்பில் இருந்த சொந்த கட்சியினரே ஓட்டை மாற்றி போட்டதால், அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் குடியரசு கட்சி, அமெரிக்க தேர்தல் வரலாற்றில் மிகவும் மோசமான தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.
அமெரிக்காவில் அதிபர் பதவியேற்று இரண்டு ஆண்டுகளில் நடத்தப்படும் இடைக்கால தேர்தல் முக்கியம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. அதிபருக்கு மக்களிடையே உள்ள செல்வாக்கை தீர்மானிப்பது இந்த இடைக்கால தேர்தலே.
கடந்த, 2025 ஜன.,ல் அமெரிக்க அதிபராக இரண்டாவது முறையாக டொனால்டு டிரம்ப் பதவியேற்றார். இதுவரை அமெரிக்க அதிபர்கள் எவரும் சந்திக்காத வகையில், மக்களிடையே அவருடைய செல்வாக்கு தொடர்ந்து சரிந்து வந்தது.
மேற்காசிய நாடான ஈரான் உடனான போர், உலகெங்கும் ஏற்பட்ட கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு, அதனால் அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட விலைவாசி உயர்வு, தன்னிச்சையான குடியேற்ற நடவடிக்கைகள் என, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் டிரம்ப் எடுத்த ஒவ்வொரு முடிவும் மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில், அமெரிக்க பார்லிமென்டின் பிரதிநிதிகள் சபையில் உள்ள 435 இடங்களுக்கும், செனட் சபையின், 100 இடங்களில், 35 இடங்களுக்கும், 36 மாகாண கவர்னர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் நேற்று முன்தினம் தேர்தல் நடந்தது.
இதில் பதிவான ஓட்டுகளை எண்ணும் பணி நேற்று தொடங்கியது. ஆரம்பம் முதலே அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சிக்கு பல இடங்களில் கடுமையான பின்னடைவு ஏற்பட்டது.
தேர்தலுக்கு முன் செனட் சபையில், டிரம்பின் குடியரசு கட்சி, 53 உறுப்பினர்களுடன் பெரும்பான்மையுடன் இருந்தது. ஜனநாயகக் கட்சி மற்றும் சுயேச்சைகள் இணைந்து, 47 இடங்களை வைத்திருந்தன.
தற்போது தேர்தல் நடந்த, 35 இடங்களில், 22 குடியரசுக் கட்சி, 13 ஜனநாயகக் கட்சி வசம் இருந்தது. இந்த, 35 இடங்களைத் தவிர்த்தால், குடியரசுக் கட்சியின் பலம் 31, ஜனநாயகக் கட்சியின் பலம், 34 ஆக இருந்தது. பெரும்பான்மைக்கு, 51 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில், தேர்தலுக்குப் பின், செனட் சபையில் ஜனநாயகக் கட்சியின் பலம் 54, குடியரசுக் கட்சியின் பலம் 44 ஆனது.
அதுபோலவே, 435 இடங்கள் உள்ள பிரதிநிதிகள் சபையில், பெரும்பான்மைக்கு, 218 இடங்கள் தேவை. இந்த இடைக்கால தேர்தலில், ஜனநாயகக் கட்சி 231 இடங்களையும், குடியரசுக் கட்சி 139 இடங்களும் பெற்றுள்ளன.
ரூ..5 லட்சம்
இதையடுத்து, இரண்டு சபைகளிலும், ஜனநாயகக் கட்சி பெரும்பான்மையை பெற்றுள்ளது. இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பின், 1946, 1994, 2006 ஆகிய ஆண்டுகளில் மட்டுமே பார்லிமென்ட்டின் இரு சபைகளும், எதிர்க்கட்சி வசம் சென்றுள்ளன.
இதேபோன்று, 100 ஆண்டுகளுக்குப் பின் டெக்ஸாஸ், 94 ஆண்டுகளுக்குப் பின் கான்சாஸ் மாகாணங்களை தன்வசப்படுத்தி உள்ளது ஜனநாயகக் கட்சி. இதுபோல, பாரம்பரியமாக, குடியரசுக் கட்சிக்கு ஆதரவான பல மாகாணங்கள், தற்போது, ஜனநாயகக் கட்சிக்கு ஆதரவாக ஓட்டளித்துள்ளன.
'பார்லிமென்ட் தேர்தலில் குடியரசு கட்சி வென்றால், ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் தலா, 5,000 டாலர் அதாவது, 5 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும்' என்று, அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், தேர்தல் பிரசாரத்தில் அறிவித்திருந்தார். இதுபோல பல அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார்.
டிரம்பின் தீவிர ஆதரவாளரான தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க், குடியரசு கட்சி பிரசாரத்துக்காக, 4,800 கோடி ரூபாய் வரை நன்கொடையாக வழங்கினார். இதனால், பண பலத்தால் சுலபமாக வென்றுவிடலாம் என்று நினைத்த அதிபர் டிரம்புக்கு, இந்தத் தேர்தல் தோல்வி பெரிய மூக்கடைப்பாக அமைந்துள்ளது.
விலைவாசி
தேர்தல் நேரத்தில் மக்களை கவர டிரம்ப், வெளிப்படையாக லஞ்சம் கொடுப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின. ஆனால் அதைப் பொருட்படுத்தாமல், பல இலவச அறிவிப்புகளை டிரம்ப் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வந்தார்.
விலைவாசி உயர்வு, ஈரான் மீதான வலுகட்டாயமான போர், அதனால் உலகளவில் ஏற்பட்ட பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு உள்ளிட்டவை, அமெரிக்க மக்களை கடுமையாக பாதித்தது. குடும்ப செலவுகள் கடுமையாக உயர்ந்தன.
இதனால், பாரம்பரியமாக குடியரசுக் கட்சி வெற்றி பெற்று வந்த முக்கிய மாகாணங்களிலேயே மக்கள் மாறி ஓட்டளித்துள்ளனர். சொந்தக் கட்சியினரும், மாற்றி ஓட்டளித்து, டிரம்பின் காலை வாரிவிட்டுள்ளனர்.
பார்லிமென்டில் தற்போது ஜனநாயகக் கட்சி பெரும்பான்மையுடன் இருப்பதால், அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில், அதிபர் டிரம்ப் தன்னிச்சையாக எந்த முடிவையும் எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
போரை விரும்பவில்லை!
அமெரிக்க மக்கள் போருக்கு தங்கள் எதிர்ப்பை திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர். போருக்கு எதிரான அமெரிக்கர்களின் இந்தச் செய்தியை ஈரான் ஆதரிக்கிறது. இதன்பிறகும், ஒருவேளை அமெரிக்க அரசு தன் நாட்டு மக்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக, சில வெளிநாட்டு சக்திகளின் பேச்சைக் கேட்டு நடந்துகொண்டால், எங்களது எதிர்ப்பு அவர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியைத் தருவதாக இருக்கும்.
- முகமது பாகர் காலிபாப்
ஈரான் பார்லிமென்ட் சபாநாயகர்