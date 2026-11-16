இந்தியா - எகிப்து வர்த்தகம் 12 பில்லியன் டாலரை எட்டும்; பியூஷ் கோயல் நம்பிக்கை
இந்தியா - எகிப்து வர்த்தகம் 12 பில்லியன் டாலரை எட்டும்; பியூஷ் கோயல் நம்பிக்கை
ADDED : நவ 16, 2026 09:07 AM
ADDED : நவ 16, 2026 09:07 AM
கெய்ரோ: இந்தியா - எகிப்து வர்த்தகம் ஒப்பந்தம் தொடர்பாக கெய்ரோவில் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பேட்டி அளித்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது; வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இருநாடுகளுக்கும் பயனளிக்கும் சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து இரு தரப்பு அதிகாரிகளும் ஆய்வு நடத்துவார்கள். முதலீடு, வர்த்தகத்தில் எத்தகைய வளர்ச்சியை எட்டுவதற்காக, விரைவில் விதிமுறைகள் இறுதி செய்யப்படும்.
இரு நாடுகளின் விவசாயிகள், மீனவர்கள், சிறு தொழில் முனைவோர்கள் இணைந்து செயல்படும் துறைகளில் ஒத்துழைக்க முடியும். எகிப்தில் ஆலை கொண்டுள்ள ஒரு சர்வதேச விதை நிறுவனத்தை இந்திய நிறுவனம் ரூ.1,200 கோடி முதலீட்டில் கையகப்படுத்தியுள்ளது.
இதுவரை எகிப்தில் இந்தியா ரூ.60,000 கோடிக்கும் அதிகமாக முதலீடு செய்துள்ளது. இரு நாடும் நிர்ணயித்துள்ள ஒரு லட்சத்து 13 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் (12 பில்லியன் டாலர்) இருதரப்பு வர்த்தக இலக்கு நிச்சயம் எட்டப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.