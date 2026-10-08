பாகிஸ்தானுக்கே எமனாக மாறிய பயங்கரவாதிகள்; இந்தியா விமர்சனம்
பாகிஸ்தானுக்கே எமனாக மாறிய பயங்கரவாதிகள்; இந்தியா விமர்சனம்
ADDED : அக் 08, 2026 01:33 PM
ADDED : அக் 08, 2026 01:33 PM
நியூயார்க்: ஐநா பொதுச்சபையின் சட்ட விவகாரங்களுக்கான ஆறாவது கமிட்டி கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தரத் தூதரகத்தின் முதல் செயலாளர் ராகூ புரி பேசினார்.
அவர் கூறியதாவது; பயங்கரவாதத்தை உருவாக்கிய பாகிஸ்தானே, அதன் கட்டுப்பாட்டை இழந்துவிட்டது. பயங்கரவாதத்தை உருவாக்கிய பாகிஸ்தானுக்கே, அது அச்சுறுத்தலாக மாறி விட்டது. பாகிஸ்தானில் உள்ள பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல்களை அந்நாட்டு தலைவர்களே வெளிப்படையாக ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர்.
ஆப்பரேஷன் சிந்தூர் தாக்குதலில், விமானநிலையங்கள், பயங்கரவாதிகளின் கூடாரங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், இந்தப் போரில் வெற்றி பெற்று விட்டதாக பாகிஸ்தான் உளவியல் பிரசாரம் செய்கிறது.
அரசு அதிகாரத்தின் கீழ் பயங்கரவாத அமைப்புகள் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும்போது, சர்வதேச விதிகள் அர்த்தமில்லாமல் போகின்றன. பயங்கரவாதிகளுக்கு பாதுகாப்பான அடைக்கலம் கொடுக்கும் போது, பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி மறுக்கப்படுகிறது. மும்பை தாக்குதல், அமெரிக்க இரட்டை கோபுர தாக்குதலில் ஈடுபட்ட பயங்கரவாதிகளும், ஒசாமா பின் லேடனும் எங்கே பிடிபட்டார்கள் என்பதை இந்த உலகமே அறியும்.
அக்.,26 முதல் 30ம் தேதி வரையில் நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு பாரிஸில் நடக்கிறது. அதில், பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி அளிக்கும் நாடுகளுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும், இவ்வாறு அவர் கூறினார்.