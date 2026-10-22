சவுதி விமான நிலைய தாக்குதலில் இந்தியர் உட்பட இருவர் பலி
சவுதி விமான நிலைய தாக்குதலில் இந்தியர் உட்பட இருவர் பலி
UPDATED : அக் 22, 2026 07:06 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:02 PM
ரியாத்: சவுதி அரேபியாவின் தம்மாம் விமான நிலையத்தில், ஹவுதி பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் இந்தியர் உட்பட இருவர் உயிரிழந்தனர்.
மேற்காசிய நாடான ஏமனில் இருந்து இயங்கும் ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்புக்கும், அரசுப் படைகளுக்கும் இடையே உள்நாட்டு போர் நடக்கிறது. இதில், ஹவுதிக்கு ஈரானும், ஏமன் படைகளுக்கு சவுதி அரேபியாவும் ஆதரவாக உள்ளன.
ஹவுதிக்கு எதிராக ஏமன் படைகள் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளில், சவுதி அரேபியாவும் களமிறங்கியது. இதையடுத்து, சவுதி அரேபியா மீது ஹவுதி பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர்.
இதன் ஒருபகுதியாக நேற்றுமுன்தினம் இரவு சவுதி அரேபியாவின் முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றான தம்மாமில் உள்ள விமான நிலையம் மீது ஹவுதி பயங்கரவாதிகள் திடீர் வான்வழி தாக்குதலை நடத்தினர். அப்போது விமான நிலையத்தின் பல பகுதிகள் சேதமடைந்தன. இந்தத் தாக்குதலில் பலியான இருவரில் ஒருவர் சவுதி அரேபியாவை சேர்ந்தவர், மற்றொருவர் இந்தியர். மேலும், 8 பேர் காயமடைந்தனர்.
கடந்த சில வாரங்களாக, சவுதி அரேபியாவின் எண்ணெய் மற்றும் பொது உள்கட்டமைப்புகள் மீது ஹவுதி பயங்கரவாதிகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த மாதம் மட்டும் சவுதி விமான நிலையங்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களில், 22 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், செங்கடல் பகுதியில் ஹவுதி பயங்கரவாதிகள் ஏற்படுத்தியுள்ள கடல் முற்றுகையால், உலகின் மிகப்பெரிய கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதியாளரான சவுதி அரேபியாவின் எண்ணெய் கப்பல் போக்குவரத்துக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது.