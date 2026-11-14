170 சிறுமியரிடம் அத்துமீறிய இந்தியருக்கு 30 ஆண்டு சிறை
170 சிறுமியரிடம் அத்துமீறிய இந்தியருக்கு 30 ஆண்டு சிறை
UPDATED : நவ 14, 2026 09:48 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:48 PM
பர்மிங்காம்: `ஆன்லைன்' வாயிலாக பழகி, 170 சிறுமியரை மிரட்டி பாலியல் பலாத்காரம் உள்ளிட்ட அத்துமீறல்களில் ஈடுபட்டதாக, பிரிட்டனில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த பிலால் காஷி, 27, என்ற மாணவருக்கு, 30 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனின் பர்மிங்காமைச் சேர்ந்தவர், பிலால் காஷி. மாணவரான இவர், சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் வாயிலாக பல சிறுமியரை தொடர்பு கொண்டுள்ளார். தனக்கு, 15 வயது என்று கூறி, அந்த சிறுமியரிடம் இருந்து தனிப்பட்ட புகைப்படங்களை பெற்றுள்ளார். சிலரை காதலிப்பதாக கூறி ஆன்லைன் வாயிலாகவே பழகியுள்ளார்.
அந்தப் படங்களை காட்டி, அந்த சிறுமியரை மிரட்டி, பாலியல் பலாத்காரம் உள்ளிட்ட பாலியல் வன்முறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளார். பலரை மிரட்டி பணத்தை பறித்துள்ளார்.
இவ்வாறு, 170க்கும் மேற்பட்ட சிறுமியரிடம் அவர் அத்துமீறியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், அவருக்கு, 30 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது.