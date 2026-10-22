கனடாவில் இந்திய வம்சாவளி சிறுமி கொலை; மனைவி கைது

ADDED : அக் 22, 2026 07:03 AM
ADDED : அக் 22, 2026 07:03 AM
ஒட்டாவா: கனடாவில் வசித்து வரும் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த குல்தீப் சிங் என்பவர், ஊபர் டிரைவராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் அதே நாட்டைச் சேர்ந்த பிரான்சிஸ் கபெல்லா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு பேபியானா கபெல்லா என்ற 5 வயது மகள் இருந்தார்.
அக்., 14ம் தேதி மாலை மகளை கொன்று விட்டதாக தாய் பிரான்சிஸ், போலீசாரை அழைத்து கூறியுள்ளார். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் மயக்க நிலையில் இருந்த சிறுமியை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், சிறுமி உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
முதற்கட்ட பிரேதப் பரிசோதனையில் மூச்சுத்திணறல் காரணமாக குழந்தை உயிரிழந்திருக்கலாம் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
மனநலப் பிரச்சினையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பிரான்சிஸ், மருந்துகளை சாப்பிடுவதை நிறுத்தியதால் விசித்திரமாக நடந்து கொண்டதாக அவரது தந்தை பிராங்க்ளின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். தற்போது தாய் பிரான்சிஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சிறுமியின் தந்தை குல்தீப் சிங், ஆட்டோ மகளின் இறுதிச் சடங்குகளைச் செய்ய ரூ.16 லட்சம் நிதியுதவி கோரியுள்ளார்.