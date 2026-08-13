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அமெரிக்காவில் தாய், தம்பியை கொன்ற இந்திய வம்சாவளி மாணவர் கைது

அமெரிக்காவில் தாய், தம்பியை கொன்ற இந்திய வம்சாவளி மாணவர் கைது

ADDED : ஆக 13, 2026 07:24 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 07:24 PM

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வாஷிங்டன், ஆக.14–

அமெரிக்காவில் வசித்து வந்த இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன், தன் தாய் மற்றும் தம்பியை அடித்துக் கொன்றதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாசசூசெட்ஸ் மாகாணத்தின் ஆக்டன் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் சுதா வெங்கடேசன், 45. இவர், கணவர் அரவிந்த் மற்றும் மூத்த மகன் அர்ஜுன் அரவிந்த்,17, இளைய மகன் சித்தார்த் அரவிந்த், 14, ஆகியோருடன் வசித்து வந்தார்.

கடந்த 11ம் தேதி மாலையில், டியூஷன் எடுக்க வீட்டிற்கு வந்த ஆசிரியர், வீட்டின் கதவு பூட்டப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொள்ள முயன்றுள்ளார். ஆனால் எந்தப் பதிலும் கிடைக்கவில்லை.

உடனே அவர் அரவிந்துக்கு தகவல் தெரிவிக்க, அவரும் தன் குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொள்ள முயன்று தோல்வியடைந்தார். இதனால் சந்தேகமடைந்த அவர், உடனடியாக ஆக்டன் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்து, தன் வீட்டிற்கு சென்று பார்வையிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.

போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று வீட்டை சோதனையிட்டபோது, சுதா வெங்கடேசன் வீட்டின் அடித்தளத்திலும், இளைய மகன் சித்தார்த் அரவிந்த் வீட்டின் முதல் தளத்திலும் இறந்து கிடந்தனர். இருவரின் உடல்களிலும் பலத்த காயங்கள் இருந்தன.

சம்பவம் நடந்த அன்று மதியத்திற்கு பின், அர்ஜுன் அரவிந்தைக் காணவில்லை. அவரது தாயின் ஹோண்டா அக்கார்டு காரும் மாயமாகியிருந்தது. இதையடுத்து, போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கியபோது அருகில் உள்ள வேலேண்ட் பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் நின்றுகொண்டிருந்த காரை கண்டறிந்தனர்.

அந்த காரில் இருந்த அர்ஜுன் அரவிந்தை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அர்ஜுன் அரவிந்த் சமீப காலமாகவே வித்தியாசமாக நடந்து கொண்டதுடன், தன் குடும்பத்தினரைக் கொல்வது குறித்து பல கேள்விகளையும், யோசனைகளையும் சாட்ஜிபிடி என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு கேட்டிருப்பதும் தெரியவந்தது.

அர்ஜுன் அரவிந்த் மீது கொலை வழக்குகள், குடும்ப உறுப்பினரைத் தாக்கியது, மற்றும் மோட்டார் வாகனத்தைத் திருடியது உள்ளிட்ட பல பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

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