இந்திய விமானி மச்சாருக்கு எமிரேட்ஸின் உயரிய விருது: அதிபர் ஷேக் முகமது நஹ்யான் வழங்கினார்
இந்திய விமானி மச்சாருக்கு எமிரேட்ஸின் உயரிய விருது: அதிபர் ஷேக் முகமது நஹ்யான் வழங்கினார்
UPDATED : அக் 28, 2026 09:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:54 PM
துபாய்: நடுவானில் பயணியர் உயிரை காப்பாற்றிய இந்திய விமானி ஸ்மிட் மச்சார் மற்றும், ‘ப்ளை துபாய்’ விமான நிறுவன சிப்பந்திகளின் வீரதீரத்தை பாராட்டி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அதிபர் ஷேக் முகமது பின் சையத் அல் நஹ்யான் விருது வழங்கி கவுரவித்தார்.
மேற்காசிய நாடான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் துபாயில் இருந்து இஸ்ரேல் தலைநகர் டெல் அவிவ் நோக்கி கடந்த செப்., 30ல், ‘ப்ளை துபாய்’ விமானம் புறப்பட்டு சென்றது. விமானிகள், சிப்பந்திகள் பயணியர் என 170க்கும் மேற்பட்டோர் அதில் பயணித்தனர்.
விமானம் புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில், ஓமன் நாட்டை சேர்ந்த துணை விமானி, கேப்டன் ஸ்மிட் மச்சாரை தாக்கி, விமானத்தை கடத்த முயன்றார். அவருடன் போராடிய ஸ்மிட் மச்சார், பயணியர் உதவியுடன் அந்த சதி திட்டத்தை முறியடித்தார்.
இந்திய விமானி மச்சாரின் வீரதீர செயலால் 170க்கும் மேற்பட்டோர் உயிர் தப்பினர். அவரது வீரத்தை இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு, நம் பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பாராட்டினர்.
இந்நிலையில், மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்த மச்சாரை அழைத்து ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அதிபர் ஷேக் முகமது பின் சையத் அல் நஹ்யான், ‘பர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆர்டர் ஆப் சையத் 2’ என்ற உயரிய வீரதீர விருதை வழங்கி கவுரவித்தார். ‘ப்ளை துபாய்’ விமான நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் விருதுகள் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது.
பயணியரின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதிலும், விமானத்தை பாதுகாப்பான நிலைக்கு கொண்டு வருவதிலும், குழுவினர் காட்டிய துணிச்சல் மற்றும் தொழில்முறை திறனுக்கு அதிபர் பாராட்டு தெரிவித்தார். மேலும், மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் முன்னுரிமை என தெரிவித்தார். இந்நிகழ்வின்போது துபாய் பட்டத்து இளவரசரும், துணை பிரதமருமான ஷேக் ஹம்தான் பின் முகமது பின் ரஷீத் அல் மக்தோம் உடனிருந்தார்.