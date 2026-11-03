ஓமன் அருகே கப்பல் மீது தாக்குதல் இந்திய மாலுமி பலி; 13 பேர் மீட்பு
ஓமன் அருகே கப்பல் மீது தாக்குதல் இந்திய மாலுமி பலி; 13 பேர் மீட்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:24 PM
மஸ்கட்: ஓமன் கடற் பகுதி அருகே, 14 பணியாளர்களுடன் சென்ற கப்பல் மீது நடந்த தாக்குதலில், இந்திய மாலுமி உயிரிழந்தார்.
மேற்காசிய நாடான ஓமன் கடற்பகுதி அருகே நேற்று முன்தினம், ‘என்.எஸ்.வி., அல் ஜூசுபி’ என்ற இந்தியக் கொடியுடன் கூடிய இயந்திரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பிரமாண்ட பாய்மர கப்பல், 14 பணியாளர்களுடன் சென்றுக் கொண்டிருந்தது.
இக்கப்பல் மீது அடையாளம் தெரியாத பொருள் ஒன்று வான்வழியாக வந்து மோதியது. ஓமன் கடலோர காவல்படையினர் உடனடியாக மீட்பு பணியை தொடங்கினர்.
இதில் பலத்த காயங்களுடன் ஒரு மாலுமியும், மீதமுள்ள 13 பணியாளர்களும் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட இந்திய மாலுமி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
உயிரிழந்த மாலுமி குஜராத்தைச் சேர்ந்த கந்தர் நஹிம் அஜீஜ், 26, என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், 13 இந்திய மாலுமிகள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.
தாக்குதலில் இந்திய மாலுமி கொல்லப்பட்டதற்கு, பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனேவால் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.