காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி பன்னுான் கொலை சதி வழக்கு: இந்தியருக்கு 19 ஆண்டுகள் சிறை
காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி பன்னுான் கொலை சதி வழக்கு: இந்தியருக்கு 19 ஆண்டுகள் சிறை
ADDED : நவ 21, 2026 06:41 AM
ADDED : நவ 21, 2026 06:41 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க மண்ணில் காலிஸ்தான் பிரிவினைவாதி குர்பத்வந்த் சிங் பன்னுானை கொலை செய்ய சதித் திட்டம் தீட்டிய வழக்கில், இந்தியரான நிகில் குப்தாவுக்கு 235 மாதங்கள் (19 ஆண்டுகள் 7 மாதங்கள்) சிறை தண்டனை விதித்து அமெரிக்க பெடரல் கோர்ட் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
வழக்கின் பின்னணி:
இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட 'சீக்ஸ் பார் ஜஸ்டிஸ்' அமைப்பின் தலைவரும், இந்திய அரசால் பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கப்பட்டவருமான குர்பத்வந்த் சிங் பன்னுான், அமெரிக்கா, கனடா ஆகிய இரு நாடுகளின் குடியுரிமை பெற்று அமெரிக்காவில் வசித்து வருகிறார். இவர் என்.ஐ.ஏ., தேடப்படும் குற்றவாளிகள் பட்டியலிலும் உள்ளார்.
கடந்த 2023ம் ஆண்டு, நியூயார்க் நகரில் பன்னுானை கூலிப்படையை ஏவி கொலை செய்ய, விகாஷ் யாதவ் என்பவரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் நிகில் குப்தா சதித் திட்டம் தீட்டியதாக அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டின. இதற்காக ஒருவரைத் தொடர்பு கொண்டு 1 லட்சம் டாலர் (சுமார் ரூ.83 லட்சம்) பேரம் பேசியதுடன், முன்பணமாக 15,000 டாலரை (சுமார் ரூ.12.5 லட்சம்) ரொக்கமாகக் கொடுத்துள்ளார். ஆனால், நிகில் குப்தா கூலிப்படையினர் என நினைத்து அணுகியது, அமெரிக்க போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவின் ரகசிய உளவாளி என்பது பின்னர் தெரியவந்தது.
19 ஆண்டுகள் சிறை:
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 55 வயதான நிகில் குப்தா, கூலிப்படையை ஏவி கொலை செய்ய முயன்றது, சதித் திட்டம் தீட்டியது மற்றும் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற சதி ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளை இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கோர்ட்டில் ஒப்புக்கொண்டார்.
இந்நிலையில், நியூயார்க் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. சுமார் 80 நிமிடங்கள் நடந்த இந்த விசாரணையின் போது, இந்த கொலை சதித் திட்டத்தால் தனது வழக்கறிஞர் பணி 1,200 நாட்களுக்கும் மேலாக பாதிக்கப்பட்டதாக பன்னுான் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. நிகில் குப்தா கோர்ட்டில் பேசுகையில், இந்த சதித் திட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்காக வருத்தம் தெரிவித்தார்.
அமெரிக்க அரசு தரப்பில் குப்தாவுக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி விக்டர் மரேரோ, நிகில் குப்தாவுக்கு 235 மாதங்கள் (19 ஆண்டுகள் 7 மாதங்கள்) சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.