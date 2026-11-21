UPDATED : நவ 21, 2026 12:54 AM
ADDED : நவ 21, 2026 12:52 AM
நியூயார்க்: காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி குர்பத்வந்த் சிங் பன்னுானை கொலை செய்ய முயன்ற வழக்கில், இந்தியரான நிகில் குப்தாவுக்கு, அமெரிக்க நீதிமன்றம் 19 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது.
அமெரிக்காவில் வசிக்கும் காலிஸ்தான் பிரிவினைவாதி குர்பத்வந்த் சிங், ‘சீக்ஸ் பார் ஜஸ்டிஸ்’ என்ற அமைப்பை நடத்தி வருகிறார். இவர், இந்தியாவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார்.
அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் வைத்து பன்னுானை கொலை செய்வதற்கான சதியில், 2023ல் இந்தியரான நிகில் குப்தா ஈடுபட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்திய அதிகாரிகளின் உத்தரவுக்கு இணங்க அவர் செயல்பட்டதாகவும் புகார் எழுந்தது. கொலை முயற்சி குற்றச்சாட்டில், 2024ல் நிகில் குப்தா, செக் குடியரசில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்.
இந்த வழக்கு விசாரணை அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்த நிலையில் நேற்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. அதன்படி, நிகில் குப்தாவுக்கு, 19 ஆண்டுகள், 7 மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.