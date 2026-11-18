`ஜி.டி.ஏ., வீடியோ கேம்' விளையாடுவதற்காக விடுப்பு எடுப்பதில் இந்தியர்கள் முன்னிலை
`ஜி.டி.ஏ., வீடியோ கேம்' விளையாடுவதற்காக விடுப்பு எடுப்பதில் இந்தியர்கள் முன்னிலை
UPDATED : நவ 18, 2026 07:56 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
நியூயார்க்: `ஜி.டி.ஏ., – 6' என்ற புதிய வீடியோ கேமை விளையாடுவதற்காக, உலகம் முழுதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் அலுவலகங்களுக்கு விடுப்பு எடுத்த நிலையில் நிலையில் அதில் இந்தியர்களே முன்னிலையில் உள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
ஜி.டி.ஏ., – 6 என்பது அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த உலக புகழ்பெற்ற, `ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ்' நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அதிநவீன வீடியோ கேம் விளையாட்டு ஆகும். வீரர்கள் இந்த கேமுக்குள் இருக்கும் பிரமாண்டமான கற்பனை நகருக்குள் சுதந்திரமாக வலம் வரலாம், வாகனங்களை இயக்கலாம் மற்றும் பல சாகசங்களை செய்யலாம்.
கடந்த, 2013ல் வெளியான ஜி.டி.ஏ., – 5 கேமுக்குக் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, 13 ஆண்டுகளுக்குப் பின், தற்போது ஜி.டி.ஏ., – 6 இன்று வெளியாகிறது. இதற்காக கேமிங் ஆர்வலர்கள் பலர் வார இறுதியுடன் சேர்த்து தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் விடுப்பு கோரி விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
உலகளாவிய மனிதவளத் துறை புள்ளிவிவரங்களின்படி, கேம் வெளியாகும் தேதியை ஒட்டி வருடாந்திர விடுப்பு எடுப்பது, 32 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, இந்தியாவில் இந்த எண்ணிக்கை, 60 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது.
ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனில் மட்டும் தேனிலவு மற்றும் பட்டமளிப்பு விழாக்களுக்கான விடுப்புகளை மிஞ்சும் வகையில், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் 83,000-க்கும் அதிகமான விடுப்பு நாட்கள் விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
சில நிறுவனங்களும் இந்த விளையாட்டை ஆதரிக்கின்றன. கிழக்காசிய நாடான ஜப்பானைச் சேர்ந்த 'பாக்கெட்பேர்' ஸ்டுடியோ, 'வைஸ் சிட்டிக்கு வர்த்தக பயணம்' எனக் கூறி ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு விடுப்பு வழங்கியுள்ளது.