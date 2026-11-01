அமெரிக்க தேர்தல் பிராசத்தில் சுவாரசியம்; குறைந்த செலவில் வேட்பாளர்களுக்கு உதவிய ஏஐ தொழில்நுட்பம்
அமெரிக்க தேர்தல் பிராசத்தில் சுவாரசியம்; குறைந்த செலவில் வேட்பாளர்களுக்கு உதவிய ஏஐ தொழில்நுட்பம்
ADDED : நவ 01, 2026 06:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:30 PM
-நமது நிருபர்-
அமெரிக்காவில் நாளை மறுநாள் நவம்பர் 3ல் மிக முக்கியமான இடைக்கால தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. அதிபரின் நான்கு ஆண்டு ஆட்சிக் காலத்தின் பாதியில் நடைபெறும் இத்தேர்தல், அந்நாட்டு பார்லிமென்ட்டின் அதிகாரத்தை மையப்படுத்தும் ஒரு தேர்தலாகும்.
பிரதிநிதிகள் சபையின் அனைத்து 435 இடங்கள் மற்றும் செனட் சபையின், 100ல் 35 இடங்களுக்கும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
இதைத் தவிர, 36 மாநிலங்களின் கவர்னர் மற்றும் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளையும் தேர்ந்தெடுக்க மக்கள் ஓட்டளிக்கவுள்ளனர்.
கலிபோர்னியா, டெக்சாஸ், நியூஜெர்சி, நியூயார்க், வாஷிங்டன், இல்லினாய்ஸ், பென்சில்வேனியா, ஜார்ஜியா போன்ற மாகாணங்களில் இந்திய வம்சாவளியினர் அதிகளவில் வசிக்கின்றனர்.
ஒன்று அல்லது இரண்டு சதவீத ஓட்டுகள் கூட தேர்தல் முடிவுகளை மாற்றும் சக்தி கொண்டவை என்பதால், அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் செனட் பதவிக்கு போட்டியிடும் ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர் ஜேம்ஸ் தாலாரிகோ, இந்திய வாக்காளர்களை கவர வித்யாசமான உத்தியைக் கையாண்டார்.
இர்விங்கில் உள்ள ஒரு இந்திய உணவகத்திற்குச் சென்ற அவர், நேர்த்தியான கோட் சூட் அணிந்தபடி சுடச்சுட தோசை வார்த்து வாழை இலையில் வைத்து பரிமாறினார். பல வேட்பாளர்கள் கோவில்களுக்குச் சென்று இந்திய வம்சாவளியினரிடம் ஆதரவு திரட்டி வருகின்றனர். பிரசாரத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொழில்நுட்பம் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மிக முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது.
வேட்பாளர்களின் விளம்பரங்கள் முதல் வாக்காளர்களை நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வது வரை ஏஐ தொழில்நுட்பம் தேர்தல் களத்தையே மாற்றி அமைத்துள்ளது. ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்பட்ட விளம்பரங்களுக்காக 137 மில்லியன் டாலர்களுக்கும் மேல் (ரூ.1,150 கோடி) செலவிட்டுள்ளனர் என ஆய்வறிக்கை தெரிவிக்கிறது. கடந்த 2024 தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் இது பிரம்மாண்ட வளர்ச்சியாகும்.
வேட்பாளர்களை வைத்து நேரடியாக வீடியோ எடுப்பதற்கான செலவை விட, ஏஐ மூலம் கற்பனையான காட்சிகளையும் பின்னணிகளையும் உருவாக்குவது மிக எளிதாகவும் மலிவாகவும் மாறியுள்ளது.
வாக்காளர்களைக் கவரும் வகையில் அதிநவீன கிராபிக்ஸ் மற்றும் எடிட்டிங் வேலைகளுக்கு ஏஐ பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டது.