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ராமாயண சினிமா காட்சியை பகிர்ந்து, இந்தியர்களுக்கு ஈரான் தூதரகம் தீபாவளி வாழ்த்துகளை கூறி இருக்கிறது.
தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள பதிவின் விவரம்;
நன்மையும், தீமையும் சண்டையிட்டு வருகின்றன. தீயவர்களுக்கு ஒரு கெட்ட செய்தி. இந்த கதை எப்போது முடியும் என்று ஈரானுக்கும், இந்தியாவுக்கும் தெரியும். தீபாவளி வாழ்த்துகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பதிவில் அமெரிக்க படைகள் ஈரானில் நுழைய காத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் என்று ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அராக்சி கூறும் காட்சியும், ராமாயண படத்தின் போர் காட்சியும் இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த பதிவு, இந்தியர்கள் இடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளதோடு, சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பேரை கவர்ந்துள்ளது.
அமெரிக்க போரை ராமாயண போருடன் ஒப்பிட்டு ஈரான் தீபாவளி வாழ்த்து
அமெரிக்க போரை ராமாயண போருடன் ஒப்பிட்டு ஈரான் தீபாவளி வாழ்த்து
ADDED : நவ 07, 2026 06:10 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:10 PM
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ராமாயண சினிமா காட்சியை பகிர்ந்து, இந்தியர்களுக்கு ஈரான் தூதரகம் தீபாவளி வாழ்த்துகளை கூறி இருக்கிறது.
தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள பதிவின் விவரம்;
நன்மையும், தீமையும் சண்டையிட்டு வருகின்றன. தீயவர்களுக்கு ஒரு கெட்ட செய்தி. இந்த கதை எப்போது முடியும் என்று ஈரானுக்கும், இந்தியாவுக்கும் தெரியும். தீபாவளி வாழ்த்துகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பதிவில் அமெரிக்க படைகள் ஈரானில் நுழைய காத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் என்று ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அராக்சி கூறும் காட்சியும், ராமாயண படத்தின் போர் காட்சியும் இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த பதிவு, இந்தியர்கள் இடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளதோடு, சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பேரை கவர்ந்துள்ளது.