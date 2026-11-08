அமெரிக்கா தாக்குதல் அச்சம் அயோடின் மாத்திரைகளை வினியோகிக்கிறது ஈரான்
அமெரிக்கா தாக்குதல் அச்சம் அயோடின் மாத்திரைகளை வினியோகிக்கிறது ஈரான்
UPDATED : நவ 08, 2026 06:33 PM
ADDED : நவ 08, 2026 06:28 PM
டெஹ்ரான்: அமெரிக்க ராணுவம், மேற்காசிய நாடான ஈரானின் அணுசக்தி திட்டங்களை குறிவைத்து ராணுவ நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான இறுதி கட்ட ஆயத்தப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நாட்டின் முக்கிய அணுமின் நிலையங்கள் அமைந்துள்ள பகுதிகளை சுற்றி வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு அவசர கால அயோடின் மாத்திரைகளை வழங்கும் பணியை ஈரான் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
ஈரானின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள புஷெர் அணுமின் நிலையப் பகுதி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், 1.8 லட்சம் அயோடின் மாத்திரைகள் வினியோகிக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதேபோன்று ஈரானின் மிக முக்கிய அணுசக்தி மையமான நடான்ஸ் மற்றும் அதற்கு அருகில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ரகசிய நிலத்தடி அணுசக்தி தளமான ‘பிக் அக்ஸ் மலை’ பகுதியிலும் கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஆழமாக புதைக்கப்பட்ட அணு உள்கட்டமைப்புகள் மீது ஒரு வழக்கமான தாக்குதல் நடந்தால் கூட, அது கடுமையான கதிரியக்க பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். தற்போது வழங்கப்படும் அயோடின் மாத்திரைகள், கதிர்வீச்சு தாக்கும் அபாயம் உள்ள அவசரகால சூழல்களில் மனித உடலில் உள்ள தைராய்டு சுரப்பியை பாதுகாக்கும்.