மீண்டும் தாக்கினால் தரமான பதிலடி: அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் புதிய எச்சரிக்கை
மீண்டும் தாக்கினால் தரமான பதிலடி: அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் புதிய எச்சரிக்கை
ADDED : அக் 31, 2026 07:13 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:13 PM
டெஹ்ரான்; அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் அச்சுறுத்தல்களுக்கு பதிலடி கொடுக்குமாறு ராணுவத்திற்கு ஈரான் உச்ச தலைவர் கமேனி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
அமெரிக்கா, ஈரான் போர் இன்னமும் முடிவுக்கு வரவில்லை. தாக்குதல்கள் ஒரு பக்கம் நிறுத்தப்பட்டு இருந்தாலும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கைப்பற்றுவதற்கான அதிகார மோதல் நீள்கிறது. ஈரான் மீது மீண்டும் மிக பெரிய தாக்குதலை நடத்த அமெரிக்க திட்டமிட்டு வருகிறது.
அமெரிக்காவுக்கு பதிலடி தர ஈரானும் தயாராகி வருகிறது. அமெரிக்காவுடன் இஸ்ரேலும் தாக்குதல் நடத்தும் திட்டத்தில் இருப்பதால் இரு நாடுகளுக்கும் ஈரான் புதிய எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளது.
ஈரானின் மூத்த ராணுவ உயரதிகரிகளுடன்,நடத்திய முக்கிய ஆலோசனைக்கு பின்னர், ராணுவ தலைமைக்கு உச்ச தலைவர் கமேனி கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரம் வழங்கி உள்ளதாக ஈரான் தரப்பில் இருந்து அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது. கமேனியின் இணையதளத்தில் இதுபற்றிய அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளதாக மேற்காசிய ஊடகங்கள் கூறி உள்ளன.
அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தும்பட்சத்தில் எந்த அளவில் அல்லது எந்த தாக்குதல் ஆக இருந்தாலும், எதிரிகள் மீதும், அவர்களின் சொத்துகள் மீதும் எல்லையற்ற பதிலடி தரப்பட வேண்டும் என்று ராணுவ தளபதிகளுக்கு கமேனி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
மேலும் தாக்குதல் இலக்குகளின் பட்டியல்களை திருத்தி அமைக்குமாறு கமேனி மூத்த ராணுவ தளபதிகளிடம் கூறி இருப்பதாகவும் அறிக்கையில் கூறப்பட்டு உள்ளது.