தாக்கினால் நரகத்தை காட்டுவோம் அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை
தாக்கினால் நரகத்தை காட்டுவோம் அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:14 PM
டெஹ்ரான்: மேற்காசியாவில் நிலவிவரும் தொடர் போர் சூழல் மற்றும் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், அமெரிக்காவுடன் பேச்சு நடத்துவதற்கான நிபந்தனைகளை ஈரான் கடுமையாக்கிஉள்ளது.
கடந்த பிப்ரவரி இறுதியில் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து, ஈரான் மீது தாக்குதல்களைத் தொடங்கியதையடுத்து, மேற்காசியாவில் அசாதாரணமான சூழல் ஏற்பட்டது.
இந்த போரால் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் பதற்றம், கப்பல் போக்கு வரத்து தடைகள் மற்றும் பொருளாதாரத் தடைகள் என சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் விலையிலும் வர்த்தகத்திலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
பல்வேறு கட்டங்களில் போர் நிறுத்த பேச்சுகளும், ஒப்பந்தங்களும் நடந்த போதிலும் அவை நீடிக்கவில்லை.
கடந்த ஜூலை மாதத்திற்குப் பின் மோதல்கள் மீண்டும் தீவிரம் அடைந்தன.
இந்நிலையில், ஈரானின் தற்போதைய நிலைப்பாடு குறித்து அந்நாட்டு வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி, சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு:
அமெரிக்க வாக்காளர்கள் தங்களுக்கான முடிவை எடுத்து விட்டார்கள். சமீபத்தில் நடந்த இடைக்கால தேர்தலில், அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் போர் நடவடிக்கைகளை அமெரிக்க மக்கள் நிராகரித்தனர்.
இனி வெள்ளை மாளிகை தன் முடிவை எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. அனைத்து முனைகளிலும் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது உட்பட எங்கள் நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுங்கள்.
அப்படி இல்லாமல் போரை தேர்ந்தெடுக்க நீங்கள் விரும்பினால், அனுபவம் வாய்ந்த எங்கள் போர்வீரர்கள் உங்களுக்கு நரகத்தைக் காட்டுவார்கள்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
அழித்து விடுவோம்!
ஈரான் தோல்வியடைந்த தேசம். நாங்கள் அவர்களை ராணுவ ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் கடுமையாகத் தாக்கியுள்ளோம். தேவைப்பட்டால் அவர்களை முழுமையாக அழித்து விடுவோம். ஆனால், தற்போது ஒப்பந்தம் செய்வது தொடர்பாக ஈரான் பேசி வருகிறது. அதில் எடுக்கப்படும் முடிவுக்காக காத்திருக்கிறோம்.
- டொனால்டு டிரம்ப்
அமெரிக்க அதிபர்