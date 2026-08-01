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தாக்குதல் நடத்தினால் சும்மா விட மாட்டோம் :அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை

தாக்குதல் நடத்தினால் சும்மா விட மாட்டோம் :அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை

UPDATED : ஆக 01, 2026 10:17 PM

ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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UPDATED : ஆக 01, 2026 10:17 PM ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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டெஹ்ரான்: அமெரிக்கா அல்லது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தினால், தன் அண்டை நாடுகளில் உள்ள எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உட்கட்டமைப்புகளை சீர்குலைக்கும் நோக்கில், பதில் தாக்குதலுக்கான இலக்குகளை ஈரான் விரிவாக தயாரித்து வைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மேற்காசிய நாடான ஈரான் மீது, அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் இணைந்து பிப்., இறுதியில் போர் தொடுத்தன. இது தீவிரம் அடைந்ததையடுத்து, சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் கப்பல் போக்குவரத்துக்கு முக்கிய வழித்தடமான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியது. போர், 100 நாட்களை கடந்த நிலையில், அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே தற்காலிக அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

எனினும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக சென்ற கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது. ஆத்திரமடைந்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், அமைதி ஒப்பந்தம் முறிந்ததாக அறிவித்தார். தொடர்ந்து, ஈரானின் முக்கிய தளங்கள் மீது அமெரிக்க படைகள் தாக்குதல் நடத்தின.

போர்நிறுத்தத்துக்கு இணக்கம் தெரிவிக்காத ஈரானை வழிக்கு கொண்டு வர, அந்நாட்டின் மீது அதிதீவிர தாக்குதல் நடத்த ராணுவத்துக்கு அதிபர் டிரம்ப் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. போர்நிறுத்த பேச்சுகளில் அமெரிக்காவின் நிபந்தனைகளை ஏற்கும்படி, ஈரானுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கவே டிரம்ப் இம்முடிவை எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தினால், இஸ்ரேலும் இணைந்து தாக்கும் என, சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், ஈரானின் எரிசக்தி உட்கட்டமைப்பு மீது அமெரிக்கா அல்லது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தினால், மேற்காசிய பிராந்தியம் முழுதும் உள்ள முக்கிய எரிசக்தி வசதிகளை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்படும் என, அந்நாடு எச்சரித்துள்ளது. இது தொடர்பாக விரிவான திட்டத்தையும் ஈரான் தயாரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தில், உலகளாவிய எண்ணெய் வினியோகத்தில், 5 சதவீத பங்கை கொண்டுள்ள சவுதி அரேபியாவின் கவார் எண்ணெய் வயல், ஒரு நாளைக்கு, 70 லட்சம் பீப்பாய்களுக்கு மேல் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் அப்காய்க் மற்றும் குரைஸ் ஆலைகளும் அடங்கும். ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சில், ஜகும் எண்ணெய் வயல், ஒரு நாளைக்கு, 10 லட்சம் பீப்பாய்களுக்கு மேல் சுத்திகரிக்கும் ருவேஸ் சுத்திகரிப்பு ஆலையும் ஈரான் இலக்கில் உள்ளன.

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