டிரம்ப் உள்பட 13 பேர் பழிவாங்கப்பட வேண்யவர்கள்: பட்டியல் வெளியிட்ட ஈரான் பத்திரிகை
டிரம்ப் உள்பட 13 பேர் பழிவாங்கப்பட வேண்யவர்கள்: பட்டியல் வெளியிட்ட ஈரான் பத்திரிகை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:44 PM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:44 PM
டெஹ்ரான்: கமேனியின் படுகொலைக்கு பழி வாங்க, இஸ்ரேல் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் தலைவர்கள் உள்பட கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் என்ற பட்டியலை ஈரான் பத்திரிகை வெளியிட்டு உள்ளது.
பிப்.28ம் தேதி ஈரான், அமெரிக்கா போர் மூண்டது. சண்டை அரங்கேறிய முதல் நாளிலேயே ஈரான் உச்ச தலைவர் கமேனி அமெரிக்க பாதுகாப்பு படைகளின் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார். இந்த படுகொலைக்கு பழிவாங்க போவதாக அவரின் மகன் மொஜ்தபா கமேனி கூறி இருந்தார்.
போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர ஈரான், அமெரிக்கா இடையே போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. ஆனால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் வர்த்தக கப்பல்களை ஈரான் தாக்குதல்களை தொடர்ந்தது. இதனால் ஒப்பந்தம் முறிந்துவிட்டதாக அறிவித்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ஈரானின் மீது தாக்குதல்களை தொடங்கி இருக்கிறார்.
ஈரான்-அமெரிக்காவின் தாக்குதல்களினால் மத்திய கிழ்க்கில் மீண்டும் பதற்றம் உச்சக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந் நிலையில், கமேனி படுகொலைக்கு பழிவாங்க, இஸ்ரேல் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொல்லப்பட வேண்டிய தலைவர்கள் என்ற பெயரில் ஒரு பட்டியலை ஈரான் பத்திரிகை ஒன்று வெளியிட்டு இருக்கிறது.
அந்த செய்தித்தாளின் பெயர் ஹம்ஷஹ்ரி என்பதாகும். மொஜ்தபா அறிக்கை ஒன்றுடன், 13 உலக நாடுகளின் தலைவர்களின் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் என்று குறிப்பிட்டு உள்ளது.
பட்டியலில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு, பிரிட்டன் பிரதமர் கேர் ஸ்டார்மர் ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்று உள்ளன.
இவர்கள் தவிர, அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் மார்க்கோ ரூபியோ, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் பீட்டர் ஹெக்சேத், பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரான், இத்தாலி பிரதமர் மெலோனி, ஜெர்மனி அதிபர் பிரெட்ரிக் மெர்ஸ் ஆகியோரின் பெயர்களும் பட்டியலில் இடம்பெற்று உள்ளன.