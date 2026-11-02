ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதல் நடத்துங்க; அதிபர் டிரம்ப்புக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு அழுத்தம்
ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதல் நடத்துங்க; அதிபர் டிரம்ப்புக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு அழுத்தம்
ADDED : நவ 02, 2026 07:41 AM
ADDED : நவ 02, 2026 07:41 AM
ஜெருசலேம்: அமெரிக்காவில் தேர்தல் முடிந்த பிறகு, ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, வளைகுடா நாடுகளில் அமெரிக்கப் படைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூகமான தீர்வை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அதிபர் டிரம்ப் விரும்புவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதேவேளையில், இந்த முறை அமெரிக்காவுடன் மீண்டும் போர் நடந்தால், மிக நீண்டகால போராக இருக்கும் என்று ஈரானும் தெரிவித்துள்ளது.
ஈரான் போர் விவகாரத்தில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புடன், இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு தொலைபேசியில் உரையாடினார். அப்போது, தேர்தல் முடிந்த உடனே ஈரான் மீது உடனடியாக தாக்குதலை ஆரம்பிக்குமாறு நெதன்யாகு, அதிபர் டிரம்ப்புக்கு அழுத்தம் கொடுத்துள்ளார். இதனால், எந்தநேரமும் ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்பிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
அண்மையில் இஸ்ரேலில் நடந்த பொதுத் தேர்தலில் பிரதமர் நெதன்யாகு உள்பட எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை.