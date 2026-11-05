என்னை கொன்றாலும் பரவாயில்லை; அடுத்த மாதம் நாடு திரும்புவேன்: வங்கதேச 'மாஜி' பிரதமர் ஹசீனா உறுதி
என்னை கொன்றாலும் பரவாயில்லை; அடுத்த மாதம் நாடு திரும்புவேன்: வங்கதேச 'மாஜி' பிரதமர் ஹசீனா உறுதி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:24 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM ADDED : நவ 05, 2026 09:24 PM
நமது நிருபர்
வங்கதேசத்தில் 2009 முதல் 2024 வரை பிரதமராக இருந்தவர் ஷேக் ஹசீனா. 2024ல் மாணவர்கள் தலைமையில் இடஒதுக்கீடுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டம் தீவிரமடைந்ததை தொடர்ந்து அவர் ஆட்சியில் இருந்து அகற்றப்பட்டார். இந்தியாவில் தஞ்சம் புகுந்த அவர், இங்கேயே தங்கியுள்ளார்.
ஹசீனா தலைமையிலான அரசு போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக நடத்திய ஒடுக்குமுறையில் நுாற்றுக்கணக்கானோர் உயிரிழந்ததாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. ஐ.நா., அறிக்கையின்படி, இந்த வன்முறையில் 1,400 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
வழக்கை விசாரித்த வங்கதேச சிறப்பு தீர்ப்பாயம், மனிதகுலத்துக்கு எதிரான குற்றங்களுக்காக ஹசீனாவுக்கு கடந்த ஆண்டு மரண தண்டனை விதித்தது. அவரை நாடு கடத்தி ஒப்படைக்குமாறு வங்கதேச அரசு பலமுறை மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்து வருகிறது.
தற்போது சர்வதேச செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு ஷேக் ஹசீனா அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:
மரணம் தான் என் விதி என்றால், என் சொந்த நாட்டு மண்ணில், என் மக்களுடன் இருக்கும்போதே அதை எதிர்கொள்ள விரும்புகிறேன். எனவே, அடுத்த மாதம் வங்கதேசம் திரும்புவேன். அந்த முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
நாடு திரும்பினால் கைது செய்யப்படலாம், சிறையில் அடைக்கப்படலாம், சித்ரவதைக்கு ஆளாகலாம், ஏன் கொல்லப்படவும் வாய்ப்புள்ளது என்பது எனக்கு தெரியும். ஆனாலும், என் மக்கள் துன்பப்படுவதை தொலைவில் இருந்து பார்த்துக் கொண்டே என் வாழ்நாள் முழுவதையும் கழிக்க முடியாது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.