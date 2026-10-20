பட்டினி சடங்கில் 190 குழந்தைகள் கொலை கென்ய பாதிரியார் குற்றவாளியாக அறிவிப்பு
பட்டினி சடங்கில் 190 குழந்தைகள் கொலை கென்ய பாதிரியார் குற்றவாளியாக அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 20, 2026 06:40 PM
ADDED : அக் 20, 2026 06:38 PM
நைரோபி: கென்யாவின் பட்டினிச் சடங்கு மூலம், 190 குழந்தைகளை கொன்ற வழக்கில் கிறிஸ்தவ மதபோதகர் உட்பட, 29 பேர் குற்றவாளிகள் என அந்நாட்டு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கிழக்கு ஆப்ரிக்க நாடான கென்யாவின் கடற்கரை நகரமான மலிண்டிக்கு அருகில் உள்ள ஷாகோலா வனப்பகுதியில், 800 ஏக்கர் பரப்பளவில் பண்ணை ஒன்றை நடத்தி வந்தவர் பால் மெக்கன்ஜி. தன்னை ஒரு தீர்க்கதரிசி என்றும், போதகர் என்றும் கூறிக்கொண்ட இவர், 2023ல் தான் நடத்தி வந்த சர்ச்சிற்கு வந்த அப்பாவிகளிடம், இயேசுவை காட்டுவதாக மூளைச்சலவை செய்துள்ளார்.
கடவுளை நேரில் சந்திக்க வேண்டுமானால் அனைவரும் குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து தீவிர பட்டினி விரதம் இருக்க வேண்டும் என்று விசித்திரமான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இதன் உச்சகட்டமாக, பசியால் வாடி ஒரு முதியவரும், 190 குழந்தைகளும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். கென்யாவின் வரலாற்றில் மிகவும் அதிர்ச்சியூட்டும் மத பயங்கரவாதமாக கருதப்படும் இந்த வழக்கில், நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளித்தது.
அப்பாவி குழந்தைகளின் மரணத்திற்கு காரணமான மதபோதகர் பால் மெக்கன்ஜி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் 28 பேர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும், நவ., 6ம் தேதி அவர்களுக்கான தண்டனை அறிவிக்கப்பட உள்ளது.