வங்கதேசத்தில் தொழிலாளர் போராட்டத்தால் தொடரும் பரபரப்பு; தொழிற்சாலைகள் மூடல்
வங்கதேசத்தில் தொழிலாளர் போராட்டத்தால் தொடரும் பரபரப்பு; தொழிற்சாலைகள் மூடல்
ADDED : நவ 16, 2026 03:55 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:55 PM
-நமது நிருபர்-
வங்கதேசத்தில் ஏராளமான ஆயத்த ஆடை உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் செயல்படுகின்றன. அந்நாட்டில், 40 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் இங்குள்ள தொழிற்சாலைகளில் பணி புரிகின்றனர். ஆடை ஏற்மதி மூலம் வங்கதேச அரசுக்கு கணிசமான வருவாய் கிடைக்கிறது.
பல ஆண்டுகளாக தங்களுக்கான ஊதியம் உயர்த்தப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டியுள்ள தொழிலாளர்கள், தங்கள் சம்பளத்தை 2.5 மடங்கு உயர்த்த வேண்டும் என போர்க்கொடி துாக்கியுள்ளனர்.
ஆடை உற்பத்தி தொழிலாளர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவது பற்றி பரிசீலிக்க பிரதமர் தாரிக் ரஹ்மான் தலைமையிலான அரசு சிறப்பு குழு அமைத்து, பேச்சு வார்த்தைக்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. ஆனாலும் வங்கதேசத்தில் பெரும் தொழிலாளர் போராட்டம் வெடித்தது.
பல இடங்களில் தொழிலாளர்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தியதால், கூட்டத்தை கலைக்க போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினர். சில இடங்களில் போலீஸ் - தாெழிலாளர்கள் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, 13 பெரிய தொழிற்சாலைகள் உடனடியாக மூடப்பட்டன. முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் ஆதரவாளர்களாலேயே இந்த போராட்டம் நடத்தப்படுவதாக, ஆளும் கட்சியினர் குற்றம் சாட்டி உள்ளனர். வங்கதேச அரசியலில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.