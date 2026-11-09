ஆட்சியில் பங்கேற்க வாங்க பிரதமர் நெதன்யாகுவுக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் அழைப்பு
ஆட்சியில் பங்கேற்க வாங்க பிரதமர் நெதன்யாகுவுக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் அழைப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:14 PM
ஜெருசலேம்: இஸ்ரேலில் ஆட்சியமைக்க அதிபர் அழைப்பு விடுத்துள்ள யஷார் கட்சித் தலைவர் காடி ஐசென்கோட், 66, புதிய ஒற்றுமை அரசில் இணையும்படி, பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
மேற்காசிய நாடான இஸ்ரேலின் பார்லிமென்ட்டிற்கு நடந்த தேர்தலில், பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் கூட்டணிக்கு, 53 இடங்களே கிடைத்தன. முன்னாள் ராணுவத் தளபதியான காட் ஐசென்கோட் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி கூட்டணி, 48 இடங்களை பெற்றன. அரபு கட்சிகளின் கூட்டணி, 19 இடங்களில் வென்றன.
எந்தக் கூட்டணியும், பெரும்பான்மை பலமான 61 இடங்களை எட்டாத நிலையில், அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக், அனைத்துக் கட்சிகளுடனும் ஆலோசனை நடத்தினார். அதில், அரபு கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் உட்பட, 67 எம்.பி.,க்களின் ஆதரவு பெற்ற ஐசென்கோட்டை ஆட்சி அமைக்க, அதிபர் ஐசக் ஹெர்சோக் அழைப்பு வி டுத்தார்.
ஆனால், அரபு கட்சிகளுடன் எக்காரணம் கொண்டும் கூட்டு சேர மாட்டோம் என்று ஐசென்கோட் திட்டவட்ட மாக மறுத்துவிட்டார்.
இந்நிலையில், நாட்டின் ஒற்றுமைக்காக, புதிய அரசில் இணையும்படி, நெதன்யாகுவுக்கு ஐசென்கோட் நேற்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார். ஆனால், அரபு கட்சிகள் ஆதரவுடன் அமையும் அரசில் இணைய முடியாது என, நெதன்யாகு கட்சி கூறியுள்ளது.
இந்நிலையில், புதிய ஆட்சியில் பங்கேற்பது தொடர்பாக கட்சிகள் இடையே ஆலோசனைகள் நடந்து வருகின்றன.