மலேஷிய மாஜி பிரதமரை வீட்டு காவலுக்கு மாற்றுவது திடீர் நிறுத்தம்
மலேஷிய மாஜி பிரதமரை வீட்டு காவலுக்கு மாற்றுவது திடீர் நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 06, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:24 PM
கோலாலம்பூர்: மலேஷியாவில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் நஜிப் ரசாக், 73, வீட்டுக்காவலுக்கு மாற்றப்பட இருந்த நிலையில், அந்த திட்டம் திடீரென நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான மலேஷியாவின் ஐக்கிய மலாய் தேசிய கட்சியை சேர்ந்தவர் நஜிப் ரசாக். இவர் 2009 முதல் 2018 வரை பிரதமராக இருந்தார். இவர் கடந்த 2009ல் '1எம்.டி.பி.,' என்ற அரசு முதலீட்டு நிதியத்தை உருவாக்கினார். இந்த நிதியத்தில் 37,500 கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்த வழக்கில் அவருக்கு 12 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. 2022 முதல் அவர் காஜாங் சிறையில் தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார். இந்நிலையில், கடந்த ஜனவரியில் அவரது தண்டனையை 12 ஆண்டுகளில் இருந்து 6 ஆண்டுகளாக குறைத்தும், அபராதத்தை 485 கோடி ரூபாயில் இருந்து 115 கோடி ரூபாயாக குறைத்தும் மலேஷியா மன்னிப்பு வாரியம் உத்தரவிட்டது.
அபராதத்தை செலுத்தினால், மீதமுள்ள தண்டனையை வீட்டுக் காவலில் கழிக்க அனுமதி அளிக்கப்படும் என உத்தரவிட்டிருந்தனர். இந்த அபராதத் தொகையை நஜிப்பின் கட்சியினர் நன்கொடை திரட்டி நீதிமன்றத்தில் செலுத்தினர். இதனால் நஜிப் சிறையில் இருந்து வீட்டுக் காவலுக்கு மாற்றப்படுவது உறுதியானது.
இந்நிலையில், நஜிப் ரசாக்கின் வீட்டுக்காவல் திட்டத்துக்கு அரசு சார்பில் தடை கோரினர். மன்னிப்பு ஆணை மற்றும் அதன் நிபந்தனைகளில் சில தெளிவற்ற தன்மைகள் இருப்பதாகவும், முழுமையாக ஆராய வேண்டியுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
இதை ஏற்ற நீதிமன்றம் நடைமுறைகள் முழுமைபெறும் வரை நஜிப் ரசாக் வழக்கம் போல் சிறையிலேயே தொடர்ந்து அடைக்கப்பட்டிருப்பார் என்று அறிவித்துள்ளது.