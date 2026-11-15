பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை கண்டித்து பேரணி நடத்திய ஆண்கள்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை கண்டித்து பேரணி நடத்திய ஆண்கள்
UPDATED : நவ 15, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:32 PM
பெர்ன்: சுவிட்சர்லாந்தில், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை கண்டித்தும், அவற்றை எதிர்த்து போராடுவதில் ஆண்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் நுாற்றுக்கணக்கான ஆண்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஐரோப்பிய நாடான சுவிட்சர்லாந்தின் தலைநகர் பெர்னில் உள்ள பார்லிமென்ட் அருகே,‘பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளுக்கு எதிராக ஆண்கள்’ என்ற தலைப்பில் நுாற்றுக்கணக்கான ஆண்கள் பங்கேற்ற ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் பேரணி நேற்று நடந்தது.
இதில், பெண்களுக்கு எதிரான வெறுப்புணர்வையும், வன்முறைகளை தடுத்து நிறுத்தவும், இணையத்தில் அதிகரித்து வரும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை பேச்சுகளுக்கு எதிராகவும், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை குறைப்பதில் ஆண்களும் பங்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் பேரணியில் பங்கேற்றவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
போராட்டக்குழுவின் இணை அமைப்பாளரான சமூக சேவகர் கிறிஸ்டோப் கோஸ்டெலி பேசுகையில், பெண்கள் மற்றும் மாற்று பாலினத்தவர்களுக்கு எதிரான வன்முறையில், ஆண்களாகிய நாங்களும் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறோம். இனிமேலும், நாங்கள் இப்பிரச்னையின் ஒரு அங்கமாக இருக்க விரும்பவில்லை. அதற்கான தீர்வின் ஒரு பகுதியாக இருக்க விரும்புகிறோம் என்பதை வெளிப்படுத்தவே இப்போராட்டம், என்றார்.