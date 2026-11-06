இடைக்கால தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி; டிரம்ப் அரசு நிர்வாகத்தில் இருந்து வெளியேறிய இந்திய வம்சாவளி
இடைக்கால தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி; டிரம்ப் அரசு நிர்வாகத்தில் இருந்து வெளியேறிய இந்திய வம்சாவளி
ADDED : நவ 06, 2026 12:12 PM
ADDED : நவ 06, 2026 12:12 PM
வாஷிங்டன்: அண்மையில் நடந்த அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் அதிபர் டிரம்பின் கட்சி மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்தது. ஈரான் மீது போர் நடத்தியதே இந்தத் தோல்விக்கு காரணம் என்று அதிபர் டிரம்ப்பே வெளிப்படையாக கூறியிருந்தார்.
தேர்தலில் அதிபர் டிரம்ப் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்த நிலையில், அவரது அரசு நிர்வாகத்தில் இருந்து முக்கிய பொறுப்பு வகித்து வந்த இந்திய வம்சாவளி ஹர்மீத் கவுர் தில்லான் வெளியேறியுள்ளார். அமெரிக்க நீதித் துறையின் உரிமைகள் பிரிவின் தலைவராகப் பணியாற்றி வந்த அவர், தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
அவரது எக்ஸ்தளப்பதிவு; சிவில் உரிமைகளுக்கான உதவி அட்டர்னி ஜெனரலாக எனது நாட்டிற்குச் சேவை செய்தது வாழ்நாளின் பெருமையாகும். வாய்ப்பளித்த அதிபர் டிரம்பிற்கு நன்றி. அடுத்தகட்ட திட்டத்தை நோக்கி செல்கிறேன்,' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சண்டிகரில் பிறந்து லண்டனில் வசித்து, பின்னர் நியூயார்க்கிற்கு இடம்பெயர்ந்த தில்லான், 2025-ல் சிவில் உரிமைகளுக்கான உதவி அட்டர்னி ஜெனரலாக பொறுப்பேற்றார்.