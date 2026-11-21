விண்வெளி வீரர்களின் உடைகளில் பிரச்னை; சரி செய்பவர்களுக்கு ரூ.1.39 கோடி பரிசு அறிவித்தது நாசா
விண்வெளி வீரர்களின் உடைகளில் பிரச்னை; சரி செய்பவர்களுக்கு ரூ.1.39 கோடி பரிசு அறிவித்தது நாசா
ADDED : நவ 21, 2026 07:22 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:22 PM
வாஷிங்டன்: விண்வெளி வீரர்கள் நிலவின் மேற்பரப்பில் நடக்கும்போது, நிலவின் மண் மற்றும் சுற்றியுள்ள பிளாஸ்மாவுடனான தொடர்பால், அவர்களின் விண்வெளி உடைகளில் மின்சாரம் சேகரமாகிறது. இது நிலவின் தென் துருவத்திற்கு அருகிலுள்ள நிரந்தரமாக நிழல் படர்ந்த பகுதிகளுக்குள் செல்லும்போது தீவிரமடைகிறது. மீண்டும் விண்வெளி வீரர்கள் விண்கலத்திற்கு திரும்பும் போது, உயிருக்கு ஆபத்தான மின்பொறிகள் ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, விண்வெளி வீரர்களின் உடையில் மின்சாரத்தை பாதுகாப்பாக சமநிலைப்படுத்தும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டறிவதற்காக, நாசா ரூ.1.39 கோடியை பரிசுத் தொகையை அறிவித்துள்ளது.
எந்தவித நுழைவுக் கட்டணம் இல்லாத இப்போட்டி அக்டோபர் 5ம் தேதி தொடங்கியது. விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க 2027 ஜனவரி 15 கடைசித் தேதியாகும். CrowdPlat தளத்தில் உள்ள 'NASA Tournament Lab' மூலம் இதற்குப் பதிவு செய்யலாம். தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஐந்து இறுதிப் போட்டியாளர்களுக்கு நாசா குழுவின் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்.
நிலவின் தென் துருவத்தில் உள்ள பனிக்கட்டி படிமங்களை ஆராய்வதற்கும், எதிர்கால மனித ஆய்வுப் பயணங்களைப் பாதுகாப்பாக மேற்கொள்வதற்கும் இத்திட்டம் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.