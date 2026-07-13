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/செய்திகள்/உலகம்/ முழு பதவி காலத்தையும் நிறைவு செய்து இஸ்ரேலில் நெதன்யாகு அரசு சாதனை

முழு பதவி காலத்தையும் நிறைவு செய்து இஸ்ரேலில் நெதன்யாகு அரசு சாதனை

முழு பதவி காலத்தையும் நிறைவு செய்து இஸ்ரேலில் நெதன்யாகு அரசு சாதனை

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 08:49 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:40 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 08:49 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:40 PM

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ஜெருசலேம்: இஸ்ரேலில் 50 ஆண்டுகளுக்கு பின் முழு பதவி காலத்தையும் நிறைவு செய்து நெதன்யாகு அரசு வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

மேற்காசிய நாடான இஸ்ரேலில், பார்லிமென்ட் தேர்தல் நான்காண்டுக்கு ஒருமுறை நடப்பது வழக்கம். தற்போதைய பார்லிமென்ட், வரும் 17ம் தேதியுடன் தன் முழு நான்காண்டுகளையும் நிறைவு செய்கிறது. இதைத் தொடர்ந்து, ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி, வரும் அக்., 27ல் பொதுத் தேர்தல் நடைபெறும் என அந்நாட்டு பார்லிமென்டான 'நெசெட்' அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இதன் வாயிலாக, பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தலைமையிலான ஆளும் கூட்டணி அரசு தன் முழுமையான நான்காண்டு பதவி காலத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து புதிய வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளது. இஸ்ரேலில் நிலவும் கடுமையான அரசியல் ஸ்திரமற்ற தன்மை காரணமாக, கடந்த பல ஆண்டுகளாக எந்தவொரு அரசும் அதன் முழு பதவிகாலத்தை எட்டியதில்லை. இந்நிலையில், இஸ்ரேல் அரசியல் வரலாற்றில் கடந்த 50 ஆண்டுகளில் ஒரு அரசு முன்கூட்டியே கலைக்கப்படாமல் அதன் முழு பதவி காலத்தையும் நிறைவு செய்வது இதுவே முதல்முறையாகும்.

வரும் 17ம் தேதியுடன் இஸ்ரேல் அரசின் பதவி காலம் முடிவடைவதால், தேர்தல் வரை நெதன்யாகு அரசு 'தற்காலிக பொறுப்பு அரசாக' மட்டுமே செயல்படும். 120 இடங்களைக் கொண்ட பார்லிமென்டுக்கான தேர்தலில் போட்டியிடும் கட்சிகள் தங்கள் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை சமர்ப்பிக்க செப்டம்பர் 7ம் தேதி இறுதி நாளாகும்.

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