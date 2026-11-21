UPDATED : நவ 21, 2026 10:07 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:02 PM
பிரேசிலியா: பிரேசிலில் வோல்பாக்கியா என்ற ஒருவகை கொசுக்களை இனப்பெருக்கம் செய்து ஆய்வு மேற்கொண்டதில், டெங்கு கொசுக்கள் பெருமளவில் அழிக்கப்பட்டது தெரியவந்தது.
தென் அமெரிக்கா நாடான பிரேசிலின் பெலோ ஹாரிசான்டே நகரம் உலகின் மிக முக்கிய டெங்கு பாதிப்பு நிறைந்த பகுதியாக கருதப்படுகிறது. அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் பல்கலையை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள், பிரேசில் விஞ்ஞானிகளுடன் இணைந்து டெங்கு பாதிப்பை குறைப்பது குறித்த இந்நகரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இதற்காக பெலோ ஹாரிசான்டேவில் வசிக்கும் 5,700 பள்ளி குழந்தைகளிடம் நான்கு ஆண்டுகளாக விஞ்ஞானிகள் பரிசோதனை மேற்கொண்டனர். டெங்கு பாதிப்பை குறைக்கும், வோல்பாக்கியா கொசுக்களை இனப்பெருக்கம் செய்து, அப்பகுதியில் பரவிட்டனர். தவிர, கொசுக்களை ஒழிக்கும் மருந்து தெளிக்கப்பட்ட பகுதிகளையும் இந்த ஆய்வில் உட்படுத்தினர். இறுதியில், வோல்பாக்கியா கொசுக்கள் இருந்த பகுதிகளில் வசித்த குழந்தைகளுக்கு டெங்கு, சிக்குன்குனியா பாதிப்பு, 69 சதவீதம் வரை குறைந்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது.